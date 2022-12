Abogado de eurodiputada Kaili, acusada de corrupción, dice que es inocente

El abogado griego que representa a la eurodiputada Eva Kaili dijo el martes 13 de diciembre que no había aceptado sobornos y se sintió traicionada por la forma en que la retrataban luego de que una investigación la acusara de corrupción.

“Hablé con la señora Kaili hoy y rompió su silencio. Ha expresado sus quejas sobre la postura de sus colegas del Parlamento Europeo en su contra. Su decisión de visitar Qatar no fue su decisión personal, fue una decisión del Parlamento Europeo, con el acuerdo de la Comisión Europea y el representante de la Unión para Asuntos Exteriores, el señor Borrell”, dijo a Reuters el abogado Michalis Dimitrakopoulos desde su oficina en Atenas.

“Ella dice que se siente traicionada, cuando le hacen parecer que tenía una agenda personal con Qatar y cuando insinúan que estaba aceptando sobornos”, agregó.

El Parlamento Europeo destituyó el martes a la eurodiputada griega Eva Kaili como vicepresidenta de la asamblea después de que fuera acusada de aceptar sobornos de Qatar en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha afectado a Bruselas.

Kaili ha negado haber actuado mal, pero los legisladores europeos han actuado rápidamente para aislarla, preocupados de que la investigación belga merme gravemente los esfuerzos de la asamblea por presentarse como una brújula moral sólida en un mundo convulso.

Kaili, que está detenido por la policía belga, fue uno de los 14 vicepresidentes del parlamento.

“Su posición es que no estaba aceptando sobornos, es inocente, Qatar no la necesitaba, no necesitaba sobornarla, no tenía nada que ofrecerle a Qatar”, dijo Dimitrakopoulos. “Y en cuanto al dinero, Me gustaría mucho responder, pero estoy obligado por mis colegas en Bruselas, los abogados, que dicen que si digo algo violaré la confidencialidad de los procedimientos y eso es un delito penal”, agregó.

Investigaciones belgas por sobornos

Los fiscales belgas acusaron a Kaili y a tres italianos el fin de semana de participar en una organización criminal, lavado de dinero y corrupción.

Una fuente cercana a la investigación ha dicho que se creía que se habían embolsado dinero de Qatar, actual anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol. El estado del Golfo rico en energía ha negado haber actuado mal.

La policía allanó numerosos edificios en Bruselas, incluidas las oficinas del parlamento y 19 casas, y descubrió alrededor de 1,5 millones de euros (1,58 millones de dólares), parte de ellos escondidos en una maleta en una habitación de hotel, dijo una fuente cercana a la investigación.

Los fiscales belgas dijeron que habían sospechado durante más de cuatro meses que un estado del Golfo estaba tratando de comprar influencia en Bruselas. Aunque los fiscales no nombraron públicamente ningún estado, una fuente con conocimiento del caso dijo que era Qatar.

Ninguna de las cuatro personas acusadas ha sido identificada formalmente, pero sus nombres se filtraron rápidamente a la prensa.

Según una fuente familiarizada con el caso, los otros acusados son el exlegislador de la UE Pier Antonio Panzeri, el socio de Kaili, Francesco Giorgi, quien es asistente parlamentario, y Niccolo Figa-Talamanca, secretario general de un grupo de campaña de derechos humanos.