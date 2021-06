Kamala Harris se reunirá con AMLO en Palacio Nacional el próximo martes

Ciudad de México. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris viajará a México el próximo martes 8 de junio. En conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard detalló que llegará a nuestro país el lunes por la noche proveniente de Guatemala y el martes se reunirá en privado en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al termino de la reunión, también sostendrán un encuentro las delegaciones de ambos países (México-Estados Unidos) en Palacio Nacional, se prevé que Kamala Harris regrese a Estados Unidos alrededor de las seis de la tarde del próximo martes.

“Está confirmado que la vicepresidenta llega a México el lunes por la noche, ya tarde, proveniente de Guatemala. Va a estar aquí el martes, el martes ya en la tarde sale hacia los Estados Unidos. La parte medular de la agenda que tenemos acordada es: reunión aquí en Palacio Nacional, de la vicepresidenta de los Estados Unidos y su comitiva, primero tendrá un diálogo con el presidente de la república; y después tendremos una reunión de una hora y cuarto, una hora y media de ambas delegaciones” informó el canciller.

Temas de la agenda bilateral en encuentro con Kamala Harris

El canciller Marcelo Ebrard informó que los temas a tratar entre ambos gobiernos se centrará en la migración y en acelerar el crecimiento de la inversión en la frontera sur de México, con Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor Presidente ha venido proponiendo, insistiendo de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el crecimiento de la inversión y el bienestar social del sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la migración sea opcional y no obligada por la pobreza o la inseguridad” explicó Ebrard Casaubon.

#EnLaMañanera | La estrategia para frenar la #migración en Honduras Guatemala y El Salvador será el tema clave de la reunión del presidente @lopezobrador_ con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos pic.twitter.com/iwJVrxRxaF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2021



El canciller Marcelo Ebrard confirmó que en la agenda de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no estaba previsto que visitara el Senado de la República.

“Yo creo que es una postura muy prudente por el calendario electoral, pero que yo sepa no estuvo considerado en su agenda” Todavía no estaba confirmado, más bien el Senado consideró que no era prudente y nosotros estamos de acuerdo” aclaró.

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris viajará entre el 6 y el 8 de junio a Guatemala y México para dialogar sobre migración. La visita de Harris es parte de la estrategia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para frenar los flujos migratorios proveniente de centroamérica.