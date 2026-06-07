Termina la búsqueda de Karla Jacqueline Pérez Ortiz; fue localizada sin vida en barranca de NL

Karla Jacqueline Pérez Ortiz, mujer de 43 años y con reporte de desaparecida en Apodaca, Nuevo León, fue localizada sin vida este sábado 6 de junio en una barranca del tramo conocido como el Puerto, ubicado en la carretera Montemorelos-Rayones.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, Protección Civil de Nuevo León informó sobre la extracción de un cuerpo sin signos vitales vía línea larga (rescate en helicóptero).

¿Cómo ocurrió la localización de Karla Jacqueline Pérez Ortiz?

De acuerdo con el informe, tras recibir una alerta de emergencia, se desplegó un intenso operativo de búsqueda tras darse a conocer el reporte sobre una camioneta en el fondo de un barranco, a la altura del kilómetro 26, en el tramo conocido como el puerto, sobre la carretera Montemorelos-Rayones.

Las autoridades añadieron que, tras el arribo, se confirmó un vehículo tipo Journey, desbarrancado desde aproximadamente 100 metros.

Al mismo tiempo indicaron que: "Al exterior de la camioneta se confirma una femenina sin vida, la cual estaba reportada como desaparecida ante la fiscalía del estado".

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Así fue el operativo para recuperar el cuerpo de Karla Jacqueline Pérez Ortiz

Las labores de recuperación se complicaron debido a las condiciones del terreno donde fue localizada la camioneta. El vehículo terminó en una zona de difícil acceso dentro de un barranco, por lo que los equipos de emergencia tuvieron que desplegar un operativo especializado para llegar hasta el sitio.

Ante la complejidad del lugar, se solicitó el apoyo de un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León. Con ayuda de maniobras aéreas y equipo especializado, rescatistas descendieron hasta el punto donde se encontraba la víctima para realizar la extracción.

Una vez concluido el procedimiento, el cuerpo fue trasladado a una zona segura, donde personal de la Fiscalía, Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense tomó control de la escena para continuar con las investigaciones correspondientes.