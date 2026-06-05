¡Crece la alarma en la UAEM! Buscan a Dorian Ali Olivo Rodríguez; ya suman cuatro estudiantes desaparecidos en 2026

La alerta de alumnos desaparecidos continúa. La preocupación volvió a instalarse entre estudiantes y familias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) luego de que se reportara la desaparición de Dorian Ali, un joven de 20 años que cursa estudios en la Facultad de Nutrición; el caso fue denunciado por sus familiares después de perder contacto con él cuando se desplazaba por la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, la última ubicación conocida del universitario se registró en las inmediaciones de Tres Marías , una zona ubicada sobre la carretera federal México-Cuernavaca.

Desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero, lo que llevó a la emisión de una ficha de búsqueda y al inicio de las gestiones correspondientes ante las autoridades.

¿Dónde fue visto por última vez Dorian Ali?

Según los datos aportados por la familia, el estudiante salió de su domicilio y posteriormente se trasladó hacia la región norte del estado; la comunicación se perdió cuando se encontraba cerca de Tres Marías, un punto ampliamente transitado que conecta a Morelos con la Ciudad de México.

La desaparición ha generado inquietud dentro de la comunidad universitaria, donde compañeros, docentes y familiares han comenzado a compartir información en redes sociales para ampliar la difusión de la ficha de búsqueda y aumentar las posibilidades de localizarlo.

Durante las últimas horas también comenzaron a organizarse acciones de apoyo entre estudiantes, quienes buscan visibilizar el caso y mantener activa la exigencia de que la búsqueda continúe hasta dar con el joven.

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🔴 ¡La inseguridad y desapariciones de estudiantes golp3an más que nunca en Morelos bajo el mandato de Margarita González Saravia ! Reportan otra desaparición de la comunidad universitaria, se trata de Dorian Ali Olivo Rodríguez, visto por última vez en Huitzilac. pic.twitter.com/7oiAeNqqY5 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 5, 2026

Cuatro estudiantes desaparecidos encienden las alertas en la UAEM

El caso de Dorian Ali ocurre en un contexto que ha incrementado la preocupación dentro de la universidad; con esta desaparición, ya suman cuatro integrantes de la comunidad estudiantil reportados como desaparecidos durante 2026.

La situación ha provocado inquietud entre alumnos y familiares, especialmente porque varios de los casos recientes han tenido desenlaces trágicos; por ello, distintos sectores de la comunidad universitaria han insistido en la necesidad de fortalecer las acciones de búsqueda y garantizar condiciones de seguridad para los estudiantes.

Mientras continúan los trabajos para localizar a Dorian Ali, familiares y compañeros mantienen el llamado a la ciudadanía para compartir la información disponible y reportar cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación.