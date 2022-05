Johnny Depp nunca me empujó por las escaleras, dice Kate Moss

La modelo Kate Moss testificó en el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, en su declaración aseguró que la estrella de ‘Piratas del Caribe’ nunca la empujó por las escaleras como aseguró Heard.

Kates Moss se presentó de manera virtual al juicio, donde habló menos de cinco minutos sobre la relación que sostuvo Johnny Depp de 1994 a 1998.

La modelo fue llamada al estrado como testigo para desmentir la versión que contó Amber Heard cuando relató la pelea que ella y su hermana sostuvieron con Johnny Depp cerca de unas escaleras, y Heard aseguró que ese momento pensó en el rumor de que Depp aventó por unas escaleras a Moss.

Reuters

Bajo juramento, la modelo Kate Moss narró lo que realmente ocurrió ese día al que se refirió Amber Heard, y desmintió que Johnny Depp la empujó por la escaleras cuando estaban de vacaciones en Jamaica.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Había una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él llegó corriendo para ayudarme, me llevó a la habitación y me consiguió atención médica”, relató Kate Moss.

Finalmente la modelo aseguró que durante su relación “unca me empujó, ni me dio una patada, ni me tiró por ninguna escalera”.

Juez niega desestimar contrademanda de Amber Heard

El juez Penney Azcarate rechazó la solicitud de Johnny Depp de desestimar la contrademanda de Amber Heard, antes de que los abogados de Depp presentaran un día completo de testigos expertos cuyo objetivo era desmantelar el testimonio experto presentado por los testigos de Heard durante todo el proceso.

Johnny Depp, de 58 años, está demandando a Heard en Virginia por 50 millones de dólares, diciendo que ella lo difamó cuando dijo que fue víctima de abuso doméstico. Heard, de 36 años, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, argumentando que Depp la difamó al llamarla mentirosa.

El caso legal se centra en un artículo de opinión de diciembre de 2018 de Heard

que apareció en el Washington Post. El artículo nunca mencionó a Johnny Depp por su nombre, pero su abogado le dijo al jurado que estaba claro que Heard se refería a él.