¿Keanu Reeves trabajará con Guillermo del Toro en una nueva película?

El actor canadiense Keanu Reeves reveló si le gustaría trabajar con el director mexicano Guillermo del Toro, quien recientemente ganó el Oscar en la categoría de Mejor Película Animada por “Pinocho”.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, el intérprete de John Wick explicó que se siente muy afortunado de que se le considere como legado de Hollywood.

“Es muy, pero muy, muy especial. Empecé a actuar a los 15 años de edad, me compré mi primer carro a los 20 con la esperanza de actuar en películas de Hollywood y tener la oportunidad de hacerlo y de poder trabajar con los artistas, es tan extraordinario con los que he podido trabajar y luego el ser parte de esas historias en las que he participado y el haber sido tan acogido por la gente, por la audiencia es muy, pero muy, pero muy especial”, explicó el actor de 58 años.

¿Qué opina Keanu Reeves de Guillermo del Toro?

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que no ha trabajado con Guillermo del Toro, Keanu Reeves indicó que ha tenido la oportunidad de verlo algunas veces y aunque ha tratado de conversar con él no ha surgido la oportunidad.

“Lo he tratado, me lo he topado algunas veces y sí es de una raza muy especial, es realmente extraordinario y me encantaría trabajar con él. Es increíble”, contó.

“Tú dile. Lo he visto en un par de ocasiones y siempre le estoy diciendo: Guillermo, GDT, por favor, hombre. Dile que Keanu lo manda a saludar y que quiere trabajar con él”. pidió el actor de la saga Matrix.

Keanu Revees se caracteriza por interpretar personajes de acción, como la cuarta y última entrega de John Wick que ya llegó a las salas. Por su parte, las cintas del mexicano Guillermo del Toro se han caracterizado por adaptar cómics como Hellboy, películas de terror y fantasía histórica.