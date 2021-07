Keith Raniere deberá pagar más de 3 y medio millones de dólares a víctimas

Keith Raniere, líder de la secta NXIVM que reclutaba a mujeres con base en engaños para convertirlas en esclavas sexuales, deberá pagar poco más de 3 millones y medio de dólares para 21 víctimas, distribuidos en diferentes cantidades, según lo ordenado por el Juez Nicholas G. Garaufis, en la audiencia de restitución de este martes.

En la Corte del Distrito Este de Nueva York, el juez definió quiénes son víctimas y qué monto económico deben recibir a manera de reparación del daño.

Inicialmente la fiscalía había recomendado que 24 presuntas víctimas recibieran en total 6 millones 652 mil dólares, distribuidos en diferentes montos para cada una, sin embargo el juez Garaufis, no aceptó todas las solicitudes.

La audiencia se llevó a cabo a través de una teleconferencia desde la prisión de Tucson, Arizona

El líder de NXIVM, apareció por teleconferencia desde su celda en una prisión en Tucson, Arizona. Durante la audiencia, Raniere dijo que no ha visto ninguno de los trámites de restitución, ni nada significativo sobre las reclamaciones de las presuntas víctimas, señaló que solo se le permitió hablar con sus abogados durante una hora por teléfono. Raniere agregó que no sabe quiénes son las víctimas que no había visto documentos, y que no entendía lo suficiente como para hablar del asunto. Ante este señalamiento, el juez acordó suspender la sesión por un breve periodo para poder hablar con sus abogados.

Al regresar del receso, los abogados de Raniere le pidieron al juez que pospusiera la audiencia de restitución un día más para que pudieran reunirse con su cliente, sin embargo el juez Garaufis, decidió continuar con la audiencia este mismo martes para definir los montos económicos que deben recibir las víctimas.

El pasado 27 de octubre de 2020, el juez Garaufis, dictó sentencia de 120 años de prisión a Keith Raniere, además de una multa de un millón 750 mil dólares.

