VIDEO: Kevin Holland, luchador de la UFC, somete a ladrón de autos

Kevin Holland, luchador de artes marciales mixtas en la UFC, se convirtió en un héroe este lunes, luego de ayudar a la policía a detener a un ladrón de autos en la ciudad Saginaw, en Texas, Estados Unidos.

El peleador de peso medio en la UFC, relató que mientras caminaba, se encontró a una persona que pedía ayuda porque un ladrón le había robado su auto. Sin pensarlo dos veces, Kevin Holland comenzó a perseguir al delincuente, y aprovechó que el ratero había chocado dos veces el vehículo para alcanzarlo.

Cuando el ladrón se dio cuenta que el auto ya no prendía después de los dos impactos, decidió escapar a pie; sin embargo fue inútil, pues Kevin lo alcanzó y rápidamente lo sometió con una llave que le dobló el brazo hasta que llegó la policía para arrestarlo.

“Lo barro, le pongo la rodilla en el estómago y le hago la corbata de Khabib, me dijo ‘ no puedo respirar’. Así fue que lo levanté y lo puse en la acera. No quiero ser como… tú sabes, el policía de ‘no puedo respirar’. Así que al diablo, mejor lo pongo aquí", narró el peleador de la UFC a un medio local.

El momento quedó registrado en un video que fue tomado por un testigo, en él se ve al peleador de la UFC sometiendo al ladrón con una llave, hasta que un policía llegó para arrestarlo.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, Kevin Holland peleó dentro de su categoría en el evento de UFC Vegas 38, contra su compatriota Kyle Daukaus, y ambos se golpearon contundentemente la cabeza de forma accidental por lo que el combate fue anulado.

Otro luchador de la UFC sometió al ladrón que quiso robarle su auto

Jordan Williams, también luchador de la UFC, logró capturar al ladrón que quiso robarle su auto.

William compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve cuando un ladrón intentó robarse su auto mientras estaba estacionado afuera de una tienda en Colorado, Estados Unidos.

En las imágenes, tomadas por la cámara de seguridad del local, se ve al ladrón, quien portaba una gorra negra, acercándose al auto que estaba cerrado sin llave, pero cuando el luchadro se dio cuenta corrió tras el delincuente y logró bajarlo de su vehículo a golpes.

