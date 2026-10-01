365 días sin Kimberly Hilary: desaparición de alumna del CCH Naucalpan no ha sido esclarecida

El 2 de octubre de 2025 una menor de edad fue reportada como desaparecida. Su fotografía llegó a un boletín de búsqueda y desde ese entonces nada se sabe de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan de la Univsersidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este viernes se cumple un año desde que su familia vive el dolor de no saber dónde está su hija, quien fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, y aunque hay dos presuntos responsables, ella no ha sido localizada.

¿Qué pasó con Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan?

3 de octubre de 2025

Al darse a conocer su desaparición, sus familiares se movilizaron para exigir su aparición y el 3 de octubre de 2025 cerraron la vialidad en la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura de la calle Filomeno Mata, con dirección al Metro Cuatro Caminos.

De manera preliminar, señalaron que un hombre se la había llevado después de que la menor salió de casa a sacar unas copias para su tarea, pero no regresó.

Conforme avanzó la investigación, las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables: Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N", actualmente presos en el reclusorio de Barrientos por el delito de desaparición cometida por particulares.

Detenidos por la desaparición de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan.|FGJEM

Cámaras de seguridad grabaron la última ubicación de Kimberly Hilary

Jaqueline, mamá de Kimberly, dio a conocer videos que captaron a su hija cerca de las 16:04 horas entrando a un establecimiento que funciona como cibercafé.

En otro video aparece sola saliendo del local a las 16:06 horas, lo que indica que no estuvo mucho tiempo ahí.

De acuerdo con un tercer video, la alumna del CCH Naucalpan fue grabada caminando sola por una banqueta muy cerca de una vialidad.

La mamá de Kimberly aseguró que era mentira que su hija regresó con ella, como circuló en redes sociales.

"Kimberly no ha regresado a casa, cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno (...) te estamos buscando hija", expresó.

Esperaron a Kimberly Hilary y se la llevaron en un vocho

13 de octubre de 2025

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de la estudiante de la UNAM. Se trata de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto "N".

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que aproximadamente a las 16:14 horas, la menor caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella.

Posteriormente la llevó hacia un vehículo Volkswagen gris tipo Vocho, que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas y fue privada de la libertad en el automóvil.

Kimberly, alumna del CCH Naucalpan, habría sido llevada en un vocho.|FGJEM

El cateo que reveló los primeros indicios del caso

Como parte de la investigación, agentes catearon un taller donde Gabriel Rafael “N” trabaja como tornero y encontraron unas botas café con aparentes manchas de sangre.

Despúes se confirmó que las manchas localizadas eran rastros de sangre con coincidencias genéticas con el ADN de los padres de Kimberly Hilary, determinando una alta probabilidad que dichos indicios serían de la menor.

Videos relacionados con los hechos revelearon que, antes de la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” usaba dichas botas, aseguró la fiscalía estatal.

#SeBusca Kimberly Hilary🚨



📹Últimas imágenes de la estudiante del @CCHNauc_Oficial



Familiares y amigos buscan a alumna del CCH Naucalpan, de 16 años, desaparecida tras acudir a un ciber.



⚠️ Exigen a las autoridades una búsqueda inmediata y efectiva.pic.twitter.com/k7kn4m8j8b — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 7, 2025

Asimismo, durante el recorrido de la menor de edad, desde su casa hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, apareció varias veces un Vocho presuntamente conducido por Paulo Alberto “N”.

Incluso, señaló la fiscalía, el vehículo siguió a la alumna hasta estacionarse en la calle Minas, lugar donde los detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.

Cámaras captaron a uno de los presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Moya, del CCH Naucalpan.|FGJEM

¿Kimberly Hilary fue víctima de una secta?

14 de octubre de 2025

Se llevó una audiencia en la que un juez dictó prisión preventiva justificada a los detenidos, pero previo a ello el juez emitió un posicionamiento diciendo que en la carpeta de investigación hay datos de prueba que vinculan a Gabriel Rafael “N” y a Paulo Alberto “N” con una probable actuación serial, que pueden tener establecido un modus operandi y podrían haber actuado no solo en contra de Kimberly sino de otras jóvenes.



16 de octubre de 2025

Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" fueron vinculados a proceso y en la audiencia se obtuvo la declaración de un testigo que aseguró haber visto a Gabriel Rafael "N" perseguir a la menor y ver pasar el Vocho en el que pudieron haber privado de la libertad a la menor.



29 de octubre de 2025

La familia de Kimberly y el abogado del caso dieron a conocer la existencia de una secta que podría tener relación con los hechos; línea de investigación que pidieron no sea descartada pues "hay más que solo una iglesia católica convencional" detrás del caso, de acuerdo con el abogado.

En aquella ocasión, Jaqueline, mamá de la estudiante del CCH Naucalpan, pidió investigar a la familia de los presuntos implicados.

"Rafael es ministro de ese culto, prácticamente hemos visto que tiene templos simbólicos de secta. Justamente en ese templo hay relacionadas varias sectas. Igual que en uno de los predios del taller, los mismos símbolos, que no es casualidad que todos tienen esos mismos símbolos, es algo que no es normal para tener este tipo de cuestiones. La mamá es la titular de ese templo, familia de ese templo. Realmente sí es muy extraño, porque no es un templo normal, es un templo de secta, que es lo que estuvimos analizando", expresó.

Gabriel Rafael "N" al parecer es ministro de culto en un templo de una secta espiritista denominada "Trinitario Mariano", templo cercano a la calle donde se ubica la casa de uno de los detenidos.

Según vecinos, expuso el abogado, al día siguiente de la desaparición en el templo se colocó una cartulina afuera del lugar que decía "que por temas personales estará fuera de servicio".

El abogado señaló que "existen elementos" para acreditar que el día de la desaparición de la estudiante, Gabriel Rafael "N" tuvo comunicación con un templo.

Piden investigar cuentas bancarias de presuntos implicados

19 de septiembre de 2025

Jairo Ocampo, abogado de la familia de Kimberly, comentó en entrevista con Azteca Noticias, que solicitaron que se investigeun las cuentas bancarias de los imputados.



30 de septiembre de 2026

El abogado de la familia de Kimberly Hilary dio a conocer que el proceso contra los dos detenidos fue suspendido, pero no significa que fueron exonerados.

"Seguramente en los próximos días estaremos nuevamente retomando la parte de la audiencia intermedia donde pues ya viene la parte final para ir al juicio, donde se van a exponer todas las pruebas", comentó en entrevista.

Explicó que la suspensión del proceso se debió a que una de la defensa de los imputados interpusó un recurso de apelación contra la vinculación a proceso.

Por ahora ahora, el caso sigue no ha sido esclarecido. En caso de que ambos sean declarados culpables, podrían ser sentenciados de 25 a 50 años de prisión; sin embargo, aunque el caso se mantiene abierto, Kimberly—quien cumplió 17 años el 13 de abril pasado—sigue desaparecida.