Caso Kimberly: detenidos por desaparición de alumna del CCH Naucalpan, estarían detrás de más víctimas

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, detenidos por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, en el Estado de México (Edomex), habrían actuado no solo en contra de la menor de 16 años, sino de otras jóvenes.

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal los detuvieron por el delito de desaparición cometida por particulares en contra de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 al salir a sacar unas copias.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

Señalan posible actuación serial de detenidos por desaparición de Kimberly

Este martes se celebró una audiencia en la que un juez les dictó prisión preventiva justificada, y permanecerán en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

Sin embargo, el juzgador antes de emitir el fallo emitió un posicionamiento diciendo que en la carpeta de investigación hay datos de prueba que vinculan a estos sujetos con una probable actuación serial, que pueden tener establecido un modus operandi y podrían haber actuado no solo en contra de Kimberly sino de otras jóvenes.

Las defensas de los imputados Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, solicitaron la duplicidad de término constitucional, reservándose el derecho de ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes.

El Juez de Control, al analizar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación. La continuación de la audiencia fue programada para el jueves 16 de octubre.

Corrieron tras Kimberly y la subieron a un Vocho en Naucalpan

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, aproximadamente a las 16:14 horas del pasado 2 de octubre, la menor de 16 años caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella.

Este sujeto después la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo Volkswagen, tipo sedán gris, conocido como Vocho, que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

Ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan, habría sido llevada en un vocho.|FGJEM

Catean taller y descubren botas con sangre

Las autoridades catearon un taller donde Gabriel Rafael “N” trabajaba como tornero. Durante la inspección, se localizaron unas botas café que presentaban manchas aparentemente de sangre, motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima.

Además, videos relacionados con los hechos, mostraron que, previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” portaba las botas objeto del análisis genético.

Cámaras captaron a uno de los presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Hilary, del CCH Naucalpan.|FGJEM

Luego de un análisis con muestras genéticas de la madre y del padre biológico de la víctima, se confirmó que las manchas localizadas corresponden a rastros de sangre y presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de Kimberly Hilary por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de la menor desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones el Vocho conducido presumiblemente por Paulo Alberto “N”.

La investigación señala que dicho vehículo dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente.

