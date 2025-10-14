Kimberly Hilary Moya González lleva doce días desaparecida. La menor de 16 años y alumna del CCH Naucalpan fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025, cuando salió a sacar unas copias, pero las investigaciones indican que dos hombres se la habrían llevado contra su voluntad, los cuales ya fueron encarcelados.

La estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, pero antes de desaparecer, cámaras captaron su ruta, y con ello más elementos del caso.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

¿Quiénes son los sujetos acusados por la desaparición de Kimberly Hilary?

Los detenidos son Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, investigados por su presunta participación en el del delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Kimberly Hilary.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que aproximadamente a las 16:14 horas del pasado 2 de octubre, la menor caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan.

Detenidos por la desaparición de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan.|FGJEM

Familia de Kimberly advirtió que alguien se la llevó en Naucalpan

Familiares y vecinos de la menor salieron a protestar el 3 de octubre bloqueando la circulación en la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura de la calle Filomeno Mata, con dirección al Metro Cuatro Caminos, donde señalaron previamente que un hombre se la llevó.

“Es una hija de casa, hay videos donde se la lleva un tipo, mi hija no se perdió, a ella se la llevaron (...) ella no se perdió, a ella se la llevaron”, expresó su tía Yesenia en una transmisión en vivo en Facebook durante un bloqueo, externando que para ella, aunque es su sobrina, la ve como su hija.

“Es una buena estudiante, solo fue por unas copias para su escuela (...) se la llevó un tipo robusto, alto, medio pelón, con cabello crespo, el poco que le queda; vestía de azul, un señor medio gordo, robusto, alto, se la llevó”, comentó su tía, quien añadió que, de acuerdo con un video, se ve a Kimberly correr y “trató de resguardarse”.

Un vocho gris fue clave para dar con los detenidos

Cámaras en la zona grabaron un automóvil Volkswagen, tipo sedán, color gris por el lugar, el cual formó parte de la investigación al darle seguimiento porque estaba posiblemente implicado en la desaparición de la joven Kim, como la conocen de cariño.

Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba el vehículo que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

Ahora ambos sujetos son señalados de privarla de la libertad, subiéndose con ella al Vocho y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

#SeBusca Kimberly Hilary🚨



📹Últimas imágenes de la estudiante del @CCHNauc_Oficial



Familiares y amigos buscan a alumna del CCH Naucalpan, de 16 años, desaparecida tras acudir a un ciber.



⚠️ Exigen a las autoridades una búsqueda inmediata y efectiva.pic.twitter.com/k7kn4m8j8b — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 7, 2025

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de la menor, desde su casa hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un Vocho gris conducido presumiblemente por Paulo Alberto “N”.

Con base en el análisis de las imágenes, se determinó que dicho vehículo dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, lugar donde la habrían privado de la libertad.

Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan, habría sido llevada en un vocho.|FGJEM

La botas que delataron a presunto implicado en la desaparición de alumna del CCH Naucalpan

Como parte de la búsqueda, agentes catearon un taller donde Gabriel Rafael “N” trabajaba como tornero. En el lugar, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas de sangre.

Posteriormente, se dio hizo el análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima y el resultado confirmó que las manchas localizadas corresponden a rastros de sangre y presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de Kimberly Hilary Moya González, por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima.

Luego de la revisión de diversos videos relacionados con los hechos, se pudo identificar que, previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” portaba las botas.

Cámaras captaron a uno de los presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Hilary, del CCH Naucalpan.|FGJEM

Encarcelan a dos hombres por desaparición de Kimberly, alumna del CCH Naucalpan

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

Luego de una audiencia este martes, un Juez de Control, al analizar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, determinó que existen riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación, por lo que impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos.

Las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad de término constitucional, reservándose el derecho de ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes y la continuación de la audiencia fue programada para el jueves 16 de octubre.