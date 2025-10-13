¡Lunes caótico! Alistan diversos bloqueos este 13 de octubre en Edomex; rutas afectadas

Este lunes 13 de octubre, diversas asociaciones han anunciado posibles movilizaciones y bloqueos viales en distintos puntos del Estado de México (Edomex), debido la inseguridad y el reciente aumento en la tarifa del transporte público.

Dado que se trata de puntos importantes que conectan con la Ciudad de México (CDMX), se recomienda a los conductores anticipar su salida y considerar rutas alternas.

Bloqueo por la desaparición de Kimberly Hilary en Naucalpan

El colectivo Hermanas Aliadas convocó a familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia a participar en un bloqueo en el Periférico Norte, frente al Parque Naucalli, a partir de las 08:00 horas.

La protesta busca visibilizar casos como el de Kimberly Moya, de 16 años, quien fue a un café internet para sacar unas copias, pero nunca regresó a casa.

Lamentablemente, la historia de Kimberly no es la única. A lo largo de la entidad mexiquense, cada día se reportan más personas como desaparecidas, por lo que familiares y colectivos exigen justicia y que se atienda de manera urgente la crisis de inseguridad.

Manifestación por aumento en la tarifa del transporte público en Edomex

A través de redes sociales se dio a conocer que se prevé el cierre en la avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de Loma Linda, a partir de las 08:00 horas, para manifestarse contra el aumento de la tarifa del transporte público.

Cabe recordar que, a partir del 15 de octubre, el pasaje en transporte colectivo subirá 2 pesos, pasando a 14 pesos por los primeros 5 kilómetros.

Si bien ya se hablaba de posibles modificaciones, la noticia se dio a conocer el pasado 11 de octubre mediante el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, lo que desató la inconformidad de los mexiquenses, quienes aseguran que el estado de las unidades muchas veces es deplorable.

Cierre en la México-Pachuca por construcción en Tlalnepantla

Vecinos del municipio de Tlalnepantla convocaron un bloqueo en la autopista México-Pachuca, a la altura de El Risco, colonia Constitución, a partir de las 07:00 horas de este lunes.

La protesta es en contra de la construcción de un condominio que, según los habitantes, podría provocar colapso del suministro de agua, saturación del drenaje y caos vial permanente.

Debido a estas movilizaciones, se espera que la movilidad se vea afectada en Naucalpan, Tlalnepantla y Periférico Norte, por lo que se recomienda tomar alternativas viales como:

