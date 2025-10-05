Kimberly Hilary Moya González es una menor de 16 años. Estudia en el CCH Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), pero desde el 2 de octubre de 2025 está desaparecida. De ella solo se tiene grabaciones de la ruta por donde fue vista por última vez luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar.

La desaparición de la estudiante de este plantel de Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en el Estado de México fue reportada por su mamá en redes sociales y ante las autoridades, las cuales emitieron el boletín de búsqueda.

Kim, como le dice de cariño su tía Yesenia, dio a conocer que su sobrina “fue a sacar copias para su tarea” y no volvió. Se sabe que llegó a lugar, pero no regresó a casa; “su trayecto es del Gym Domus de los Aceites al Pirul”.

“Se está haciendo la búsqueda, se está difundiendo (...) mi niña todavía no ha aparecido para que sigan difundiendo su imagen (...) ella no ha aparecido, por favor, toda la ayuda que nos puedan brindar es bienvenida”, compartió con Fuerza Informativa Azteca (FIA) la tía de Kimberly.

🔎 #ServicioC5ALaComunidad || Ayudemos a difundir cualquier información para localizar a la siguiente persona. Comuníquese sin costo al: ☎️ 800 890 29 40; o bien:(800) 702 8770.

Para #Emergencias en el momento de los hechos marque 📞 9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/Hp10U9ZqDW — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 5, 2025

¿Qué se sabe de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González?

Kimberly Hilary Moya González fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, el 2 de octubre pasado.

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.

Kimberly Hilary estudia en el CCH Naucalpan, pero está desaparecida.|Especial

La familia de Kim se ha movilizado por cada lugar que parece darles una pista e incluso cerraron la vialidad en la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura de la calle Filomeno Mata, con dirección al Metro Cuatro Caminos.

e incluso han señalado que un hombre se la llevó.

“Es una hija de casa, hay videos donde se la lleva un tipo, mi hija no se perdió, a ella se la llevaron (...) ella no se perdió, a ella se la llevaron”, expresó en una transmisión en vivo durante un bloqueo, externando que para ella, aunque es su sobrina, la ve como su hija.

El 3 de octubre, familiares y vecinos, cerraron el paso cerca de un tramo vial que sería el lugar donde un hombre se la llevó contra su voluntad.

“Es una buena estudiante, solo fue por unas copias para su escuela (...) se la llevó un tipo robusto, alto, medio pelón, con cabello crespo, el poco que le queda; vestía de azul, un señor medio gordo, robusto, alto, se la llevó”, comentó su tía, quien añadió que, de acuerdo con un video, se ve a Kimberly correr y “trató de resguardarse”.

La Guardia Municipal de Naucalpan informó en un comunicado que el gobierno municipal, mediante la Célula de Búsqueda Municipal, activó los protocolos correspondientes para su localización.

“Desde el primer momento se realizaron acciones de búsqueda en campo, recorridos en las zonas señaladas, revisión de videograbaciones de particulares y del sistema C4, y coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Guardia Municipal.

“Asimismo, se brindó acompañamiento a los familiares durante la denuncia formal y las diligencias ante la Fiscalía Regional de Naucalpan, así como asistencia jurídica y psicológica con perspectiva de género por parte del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS)”, indicó.

También, en otro comunicado, afirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encabeza la estrategia de búsqueda y atención, para la pronta localización de Kimberly.

“La madre de la menor ha manifestado que recibe atención por parte de las autoridades y ha solicitado el cese de las manifestaciones, con el propósito de que los esfuerzos se mantengan enfocados en la búsqueda”, señaló.

Cámara capta a Kimberly Hilary Moya González

Jaqueline, su mamá, compartió que su hija fue vista el jueves 2 de octubre cerca de las 16:06 horas saliendo de un establecimiento que funciona como cibercafé, de acuerdo con una cámara de seguridad del propio local.

Kimberly Hilary Moya González aparece sola y una vez afuera dio vuelta a la izquierda sin que se apreciara algo sospechoso en la escena. Mientras que en otra grabación de una cámara externa al parecer entró al local a las 16:04 horas, por lo que su estadía en el cibercáfe fue muy breve.

Un tercer video deja ver otra escena del recorrido que hizo la alumna del CCH Naucalpan el día que fue vista por última vez en la colonia San Rafael Chamapa. En esta grabación solo se muestra a la menor de 16 años de edad caminando sola por una banqueta muy cerca de una vialidad.

“Se la robaron": tía de alumna del CCH Naucalpan; niegan que haya aparecido

Jaqueline expresó en un video que su hija no ha sido localizada y es mentira que ya se encuentra con ella, como se ha mencionado en redes sociales.

“Kimberly no ha regresado a casa, cada minuto sin ella es una eternidad. Es una joven alegre, noble y llena de sueños. Su familia, amigos y toda una comunidad la estamos buscando sin descanso desde el minuto uno (...) te estamos buscando hija”, expresó.