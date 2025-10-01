El caso del grupo criminal La Barredora sigue dando sorpresas. Al estilo de los grandes capos de la droga, el 12 de marzo de 2023, Eluer Rubalcaba, alias “El Comandante Rayo”, se fugó de la cárcel Las Palmas de Cárdenas, Tabasco. Lo hizo conduciendo una patrulla de la policía que salió por la puerta principal.

Compurgaba pena por secuestro y ese día Hernán “N”, presunto líder de La Barredora, desde su posición de secretario de Seguridad, culpó de todo a los custodios del penal.

“El custodio participa en la facilitación de la fuga, tan es así que no ha dado señales de ni nada de eso, pues”, dijo el 12 de marzo de 2023.

Hernán “N” habría ordenado fuga de “El Comandante Rayo” de la cárcel

Hoy se cree que “El Comandante H” o “El Abuelo”, como es conocido Hernán “N” dio la orden de que le permitieran fugarse, pues necesitaba al “Rayo” en libertad, ya que era uno de sus lugartenientes.

“De acuerdo con las versiones, Hernán lo designó, era uno de los seis que operaban, era el sicario, pues, era el encargado de las ejecuciones y tenía parte de Nacajuca, parte de Centro, parte de Jalpa”, contó Jacinto López, periodista de Tabasco.

“El Prada”, otra delincuente clave en la estructura de La Barredora

El otro era Daniel Hernández Montejo, apodado “El Prada” o “El Chichirría”. Ambos fueron reclutados por Ulises “N”, alias “El Mamado”, quien en 2019 cumplió la encomienda de Hernán “N” de reclutar a expolicías, sicarios y jefes de bandas delictivas para integrar la estructura de La Barredora.

“Y se habla incluso que hubo dos reuniones cumbres en la Secretaría de Seguridad Pública, donde los que se plegaron a trabajar con ellos les fue bien y los que no aceptaron, saliendo de ahí de las instalaciones de seguridad, fueron capturados porque ya estaba funcionando La Barredora”, comentó el periodista.

Hoy tanto “El Prada” como “El Rayo” siguen liderando la criminalidad y no han podido ser capturados.

“Y yo creí que uno de los primeros que iba a caer presos era “El Prada”, por el enfrentamiento que se traía con Hernán y con Ulises Pinto, pero resulta que los otros cayeron y él sigue escondido. Ahora se habla que se hizo cirugía estética en la cara para cambiarse el rostro y no lo identificaran, con pasaporte y nueva personalidad”, añadió el periodista.

Son criminales con los que el gobierno encabezado por Adán Augusto López Hernández se alió y que, junto con todo el grupo de La Barredora, son responsables del baño de sangre en Tabasco.

