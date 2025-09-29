Capturan a “Viejón”, presunto líder de La Barredora: ¿Quién es este peligroso criminal?

Gustavo “N”, alias “Viejón”, presunto jefe del grupo criminal La Barredora, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este lunes 29 de septiembre.

La Barredora es un grupo criminal del cual fue señalado como presunto líder Hernán “N”, secretario de Seguridad de Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto, actual senador de Morena. El “Comandante H” como es conocido el exfuncionario policial, fue detenido en Paraguay y entregado a México, donde se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

¿Quién es “Viejón”, presunto líder del grupo criminal La Barredora?

De acuerdo con García Harfuch, este peligroso delincuente está vinculado con varios delitos y su captura, afirmó, “contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado”.

Reportes policiales colocan a “Viejón” como un delincuente peligroso y violento. Gustavo “N”, de 32 años, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras ejecutarse un cateo.

Es señalado como un criminal relacionado con delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad principalmente en Guanajuato.

Además, se le vincula con hechos violentos en Guanajuato, como amenazas, agresiones, perforación de ductos para tomas clandestinas y con la colocación de varias mantas en León de los Aldama, el 12 de abril de 2025, con amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.

También se le considera presunto autor intelectual de un robo bancario y del robo de 10 vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio en el año 2023.

¿Cómo fue detenido “Viejón” en Jalisco? Cayó con una mujer

Para su captura se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Derivado de trabajos de gabinete y campo se ubicaron diferentes domicilios, así como las zonas de movilidad del sujeto investigado, con ello, los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, donde implementaron vigilancias con las que se recopilaron datos de prueba entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

“Vijón” se encontraba dentro del Fraccionamiento Senderos de Monte Verde, donde se ejecutó una orden de cateo y se detuvo a Gustavo “N” de 32 años, junto con Edith “N”, de 30 años, alias “Edy”.

“La Barredora” y el Tren Maya: informe militar vincula a operador cercano a Adán Augusto

En el domicilio se aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres, ocho cargadores, dosis de marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas.

En el operativo para detenerlo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, junto con autoridades locales.