“La Barredora” sigue creando pánico en Tabasco: Caen 2 mujeres y aseguran autos de lujo en operativo

El fantasma de "La Barredora", organización criminal creada en el gobierno de Adán Augusto y liderada por su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, vuelve a sacudir la tranquilidad de Tabasco, evidenciando que continua operando en el estado.

Un operativo realizado en la comunidad de Lomas de Vidal, ubicado a unos 30-35 kilómetros de Villahermosa, dejó al descubierto el lujoso estilo de vida de la organización.

Aseguran 34 vehículos y 5 propiedades en Lomas de Vidal; así fue el operativo

Durante este operativo fueron aseguradas cinco propiedades, 34 vehículos, algunos de ellos de lujo, incluyendo camionetas de alta gama tipo Raptor y autos de lujo.

Además, se realizó la detención de dos mujeres, que fueron identificadas como Ana Lucía y Ana Karen, presuntas operadoras de células criminales creadas por Tomás Díaz, mejor conocido como "Licenciado Tomasín" y "El Monster".

El "Licenciado Tomasín" actualmente se encuentra en la cárcel.

Por su parte, las dos mujeres detenidas ya están bajo la responsabilidad del Ministerio Público a cargo de las investigaciones sobre este grupo criminal.

Trasladan flota de lujo a Villahermosa mientras la ola de crímenes no da tregua en Tabasco

En las últimas horas se han realizado el traslado de todos los vehículos asegurados en la comunidad Lomas de Vidal hasta la ciudad de Villahermosa.

Los 34 vehículos fueron trasladados con ayuda de una grúa de la Policía Estatal de Caminos, mientras que las cinco propiedades siguen bajo resguardo de policías y militares.

Y mientras todo esto ocurre, la ola de crímenes atroces persisten en el estado de Tabasco.

Revelan cómo Adán Augusto y "La Barredora" usaban patrullas oficiales en Tabasco

Rodulfo Reyes, periodista local, detalla que la organización criminal conocida como “La Barredora” no operaba desde la clandestinidad, sino desde las propias oficinas del estado.

“El gobierno de Tabasco conocía que La Barredora era un grupo que funcionaba dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, con armamento de la Secretaría y con camionetas de la Secretaría”, explica Reyes. Leonardo Núñez, investigador de MCCI.

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestra que durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, el crimen organizado no se infiltró en el gobierno; el gobierno se convirtió en el crimen organizado.