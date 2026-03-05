A un año del horror: Rancho Izaguirre y el rostro del reclutamiento forzado en México

Hace un año, el rancho Izaguirre se convirtió en el epicentro de una de las imágenes más desgarradoras de la crisis de desapariciones en México.

Lo que parecía un predio abandonado terminó revelando un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde colectivos de búsqueda encontraron cientos de prendas que podrían pertenecer a personas desaparecidas, posibles víctimas de reclutamiento forzado.

Rancho Izaguirre: el hallazgo que sacudió a México

El rancho Izaguirre es un predio de aproximadamente 10 mil metros cuadrados ubicado en el ejido La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a unos 58 kilómetros de Guadalajara.

En marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al sitio y localizaron cientos de pertenencias: mochilas, ropa, objetos personales y alrededor de 400 pares de zapatos.

También encontraron fragmentos de restos óseos calcinados, así como indicios de cremaciones clandestinas y un campo de entrenamiento.

Para las madres buscadoras que documentaron el lugar, se trataba de un espacio donde las víctimas no solo eran reclutadas, sino también asesinadas. Pese a esto, la versión oficial negó que fuera un campo de exterminio o que existieran hornos clandestinos en el lugar.

Más de mil 300 prendas: la evidencia que sigue bajo análisis

Tras localizar más de mil 300 piezas de ropa y objetos personales dentro del predio, colectivos de búsqueda siempre pidieron respuestas, pero a un año, estas no han llegado.

Actualmente, estas pertenencias se encuentran resguardadas en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, luego de que la dependencia atrajera la investigación.

Familias de personas desaparecidas han exigido que las prendas sean sometidas a análisis genéticos que permitan identificar posibles rastros de ADN y, con ello, avanzar en la identificación de víctimas.

Para muchos, esos objetos son la única pista que podría revelar qué ocurrió con quienes estuvieron en el lugar.

¿Hay detenidos por el Rancho Izaguirre?

Desde septiembre de 2024, el Poder Judicial confirmó la detención de al menos 15 personas relacionadas con las actividades criminales en el rancho Izaguirre.

Algunas de ellas ya fueron condenadas a penas de hasta 131 años de prisión. Entre los implicados también se encuentra el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de delincuencia organizada agravada.

También han sido vinculados José Gregorio “N”, conocido como “El Lastra”, y Alma Rosa “N”, alias “La Leona”, señalados por su presunta participación en el reclutamiento forzado de víctimas.

Reclutamiento forzado: la estrategia del crimen organizado

El caso del rancho Izaguirre incomodó a las autoridades, revelando una de las prácticas más extendidas del crimen organizado: el reclutamiento forzado de jóvenes.

De acuerdo con autoridades federales, muchas víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en seguridad privada con salarios que iban de cuatro a 12 mil pesos semanales.

Desde hace años la historia se repite: jóvenes que viajaron desde otros estados tras aceptar una oferta laboral y jóvenes que desaparecieron en centrales camioneras.

Una vez en el lugar, eran obligados a recibir entrenamiento para integrarse a actividades criminales. Siendo trasladados a diferentes estados para continuar con su "entrenamiento".

Hoy, las familias de las personas desaparecidas piden justicia y verdad, porque detrás de cada zapato, mochila o prenda hallada en ese lugar, hay una historia que aún espera ser contada.