“Es feminicidio” asegura madre de Laura Judith ante la detención del presunto asesino de su hija

Después de la detención de Santos Arturo “N” bajo el delito de feminicidio en contra de una mujer que perdió la vida el pasado fin de semana en Saltillo y que respondía al nombre de Laura Judith, la familia de la víctima exige justicia. Su madre asegura que se trató de un feminicidio y no de un suicidio, como asegura el presunto responsable.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 9 de noviembre, alrededor de la una de la mañana, cuando Laura Judith perdió la vida al caer de una camioneta en movimiento . El siniestro se registró sobre prolongación Urdiñola, colonia Los Buitres, entre las calles 26 y álamo, en Saltillo.

Después de la aprehensión del presunto feminicida, este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se expusieron datos de prueba y la defensa del acusado solicitó duplicidad del plazo constitucional. La continuación de la audiencia será el 16 de noviembre.

Familiares de Laura Judith aseguran que se trata de un feminicidio

Los resultados de la necropsia, dados a conocer por la Fiscalía, refieren que la joven de 33 años falleció a consecuencia de un traumatismo en el cráneo por aplastamiento, indicando que el golpe fue fulminante, lo que provocó rigidez en su cuerpo, falleciendo de manera instantánea. Sin embargo, el acusado, Arturo “N”, aseguró que se trató de un suicidio.

Por estas declaraciones es que familiares, amigos y colectivos exigen justicia para la víctima y que el crimen sea catalogado como feminicidio .

“Es feminicidio, esto no es nada de homicidio, que ella aventó, que ella se mató, él quiere tapar todo, pero no, mi hija, ya no está, yo lo que quiero es que se haga justicia, yo no la voy a revivir, yo lo que quiero es Justicia, que él pague por lo que hizo, que le caiga todo el peso de la ley aquí y en donde sea”, fueron las palabras de la mamá de Laura Judith.

Era madre de una niña de 12 años

Laura Judith estaba casada con Emmanuel Alejandro, con quien llevaba 13 años de matrimonio y producto del cual tenían una hija de 12 años. Ante los hechos, su esposo mencionó que el viernes, poco antes de la media noche, Laura le había dicho que iría a una tienda de conveniencia, pero después de salir, ya no regresó.