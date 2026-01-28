Última oportunidad: terminación de placas que pueden hacer el canje gratis en Jalisco antes del 31 de enero

Si todavía circulas con placas antiguas en Jalisco y no has hecho el canje obligatorio, este trámite aún puede salirte gratis, siempre y cuando hayas cumplido con un requisito obligatorio.

Esto forma parte de la prórroga que concedió el Gobierno del Estado durante el primer trimestre de 2026 , pero el beneficio aplica solo para ciertos contribuyentes y bajo un calendario específico. Aquí te explicamos quiénes aún alcanzan el cambio de placas gratuito y los documentos que necesitas.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratis antes del 31 de enero?

Las personas que pagaron su refrendo vehicular 2025 y aún no han realizado la sustitución obligatoria de placas todavía pueden acceder al canje gratuito, pero no todos al mismo tiempo.

Para evitar aglomeraciones, la Secretaría de la Hacienda Pública estableció un calendario por terminación de placa.



Enero: terminación 1, 2, 3 y 4

Febrero: terminaciones 5, 6 y 7

Marzo: 8, 9 y 0.

Cabe recordar que el cambio de láminas es obligatorio para todos los vehículos que aún portan diseños antiguos como Maguey, Minerva y Gota (roja y verde), ya que no cumplen con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016.

Actualmente, solo están permitidos los diseños Collage (2019) y Cabañas (2025).

No dejes pasar esta oportunidad y pon tu vehículo al día.🚘

Con el pago de tu refrendo, obtienes la verificación y las placas nuevas ¡Gratis!🙌



Ingresa aquí para pagar:👉 https://t.co/VXDWJozFjb pic.twitter.com/osl2efIPDw — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 2, 2025

Requisitos para acceder al cambio de placas gratis

Para poder acceder a la prórroga, los contribuyentes deben contar con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular de Jalisco.

Esto significa que el vehículo no debe requerir cambios de propietario, correcciones de datos u otros trámites adicionales. En caso de inconsistencias, el sistema no permitirá agendar la cita gratuita.

Para realizar el trámite, será necesario agendar una cita en el portal oficial: https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx/citas/ .

El día de la cita se deberán presentar:



Placas anteriores

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura o cesión de derechos.

¿Cuánto cuesta el cambio de placas en 2026?

En 2026, el refrendo vehicular aumentó a mil pesos, aunque incluye de manera automática la verificación vehicular gratuita.

Por su parte, el cambio de placas tiene un costo de 2,502 pesos, monto que deberá pagarse adicionalmente al refrendo.

En pocas palabras, dejar pasar el calendario puede significar un gasto superior a los 3,500 pesos, algo que muchos automovilistas podrían evitar si realizan el trámite a tiempo.