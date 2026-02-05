Atropellados en Ecatepec y robo en Aguascalientes: La crisis en la Guardia Nacional

“Justicia y Paz”. Ese es el lema bajo el que operan los elementos de la Guardia Nacional (GN), una corporación diseñada para salvaguardar a los mexicanos; sin embargo, una serie de tragedias recientes y videos escándalo sugieren que, para muchas familias, encontrarse con una patrulla ha significado todo lo contrario: muerte, abuso e impunidad.

Esta semana, dos nuevos casos han encendido las alarmas sobre la falta de control y consecuencias dentro de la institución.

Ecatepec: La muerte de un padre de familia

El caso más reciente ocurrió en la Avenida José López Portillo, en Ecatepec. Un camión de la Guardia Nacional, circulando ilegalmente por el carril confinado del Mexibús y pasándose el alto, embistió a una pareja en moto .

El saldo fue fatal: César Aristeo Hernández, de 44 años, murió en el lugar.



La Víctima: César era mecánico, comerciante y el sostén de su hogar. Deja a su esposa, dos hijas y una nieta.

La Sobreviviente: Mariana Ivett, trabajadora de la salud, lucha por su vida en un hospital.

La Justicia: El conductor solo fue presentado al MP, mientras la familia de César le daba el último adiós exigiendo que no sea otro "carpetazo".

Aguascalientes: “Policías” encapuchados robando

Si la imprudencia vial es grave, el abuso de poder es alarmante. En redes sociales circula un video del pasado 2 de febrero en Aguascalientes . Cuatro elementos con la indumentaria de la GN, ingresaron a un negocio de tragamonedas. Con el rostro cubierto y sin orden de cateo:



Golpearon a un empleado.

Intentaron desconectar las cámaras de seguridad (sin éxito).

Se llevaron cerca de 400 mil pesos en monedas y causaron destrozos. La corporación anunció una investigación interna, pero hasta hoy, no hay detenidos.

El historial de impunidad: Michoacán, Guerrero y Edomex

Estos no son hechos aislados. Son parte de un patrón donde las “investigaciones internas” sustituyen a la cárcel.



La masacre de Zamora (Noviembre 2025): Una patrulla a exceso de velocidad mató a una familia entera de 5 integrantes (incluyendo niños de 2, 5 y 7 años). A pesar de los videos y peritajes, no hay ninguna orden de aprehensión .

Una patrulla a exceso de velocidad mató a una familia entera de 5 integrantes (incluyendo niños de 2, 5 y 7 años). A pesar de los videos y peritajes, no hay . Tragedia en Pilcaya (Enero 2026): Una unidad invadió carril contrario y chocó contra una van turística, matando a 3 personas. El chofer no fue vinculado a proceso .

Una unidad invadió carril contrario y chocó contra una van turística, matando a 3 personas. El chofer . El caso Jonathan (Septiembre 2023): En Chimalhuacán, una patrulla sin sirena impactó a un joven motociclista. Jonathan Jaimes perdió la pierna

Cinco casos, decenas de víctimas y un mismo resultado: el chofer sigue libre o bajo “proceso interno”, mientras las familias cargan con el dolor y los gastos de una justicia que no llega.

