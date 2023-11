Neurociencia: ¿Cuáles son las ventajas de entrenar el cerebro?

La neurociencia propone entrenar al cerebro, justo como se entrenan los músculos del cuerpo para quitarle los malos hábitos o mejorar aquellos que nos ayudan pero que están completamente aprendidos.

Se busca sorprender a la mente, cambiarle la jugada, tomarla desprevenida y mostrarle nuevos caminos de desarrollo, ponerle metas alcanzables e imaginarlas como ya logradas, éstas son algunas de las propuestas de la neurociencia.

Los expertos aseguran que al entrenar se duerme mucho mejor, ya que se tiene la capacidad de vivir el estrés de otra manera, lo cual puede resultar positivo para el cerebro, tener mejor estado de ánimo y mucha claridad mental.

No basta con echarle ganas, como les encanta decir a los influencer, cuyas únicas herramientas son su historia particular y el celular que no se pueden despegar de la mano.

Los creadores de contenido comparten momentos destacados de su día, y lo editan para que parezca mejor de lo que fue, lo que puede resultar negativo para la salud mental de otro.

Solo imagine lo que semejantes consejos provocan en alguien que por alguna razón los escucha y no logra avanzar, o que padece un trastorno o condición médica que lo limita.

“Cuando después vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común más llena de obligaciones y percances que de risas y puestas de sol. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida”

¿Cómo entrenar el cerebro?

Cambiar los pensamientos y entrenar el cerebro lleva tiempo y para lograrlo no se necesita únicamente el apoyo moral de los charlatanes que solo invitan a ver el día más nublado sino conocimiento basado en la ciencia.

“Y uno de los grandes descubrimientos es que las neuronas se siguen regenerando, hay neurogénesis, es decir, nacimiento de neuronas y tenemos mucha capacidad de transformación y de cambio”

Reentrenar a nuestro cerebro es posible con las herramientas adecuadas y de la mano de verdaderos expertos... neurocientíficos, médicos, sicólogos.

Porque la principal función de la mente es ayudarnos a sobrevivir, mantenernos en situaciones seguras, conocidas y bien manejadas, en la zona de confort.

Entrenarla ayuda a enfrentarnos a nuevos retos, a escenarios que nos desafíen y que nos hagan dar el siguiente paso es una manera de sorprenderla de ayudarla a mejorar.