Aranceles de Trump a México: La oposición critica la estrategia de Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum, convocó a una asamblea en el Zócalo para abordar los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos; sin embargo, la oposición critica esta medida, calificándola de partidista y electoralista. Los senadores y diputados de oposición insisten en que se debe buscar una solución más efectiva, como una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos.

La convocatoria de Sheinbaum y las críticas de la oposición

Claudia Sheinbaum ha convocado a una asamblea informativa en el Zócalo para el próximo domingo, con el objetivo de informar sobre las acciones que tomará el gobierno ante los aranceles impuestos por Estados Unidos. Pero, esta decisión ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición, que la ve como un acto partidista y electoralista.

“Aquí no podemos jugar a la política y a las ocurrencias. A mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje”, dijo Alejandro Moreno, senador del PRI, al expresar su descontento: ”Además, criticó a Morena por la supuesta destrucción del Poder Judicial y las instituciones”.

Ricardo Anaya, coordinador de senadores del PAN, cuestionó la efectividad de los discursos en el Zócalo para resolver el problema de los aranceles: “Esto de ir a dar discursos al Zócalo, por favor, cómo creen que por dar un discurso en el Zócalo va a dejar Trump de imponer aranceles”.

Oposición lanza críticas a la inacción del gobierno

La oposición también ha recriminado al gobierno por su inacción frente al avance del crimen organizado, lo que, según ellos, tiene consecuencias negativas para todos los mexicanos. Marko Cortés, senador del PAN, señaló: “Debería de realmente entender el problema que origina esto y es la complicidad de varios de sus funcionarios con el crimen organizado, el financiamiento del crimen a las campañas de Morena”.

En la Cámara de Diputados, la oposición reprochó al gobierno por actuar como si aún estuviera en campaña electoral. Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, afirmó: “Están recurriendo a un expediente que no vale, que es aprovecharse del problema para posicionarse electoralmente”.

La propuesta de la oposición ante los aranceles de Trump

Para la oposición, el gobierno y su partido han complicado la situación y ahora no saben cómo sortear las consecuencias económicas de los aranceles. José Elías Lixa, coordinador de diputados del PAN, destacó: “Quienes van a sufrir las consecuencias económicas de los aranceles, somos las y los mexicanos. Pretender que este debate se trate de una persona cuando son millones de mexicanos que tienen sus empleos y la economía de sus familias en juego, es un error”.

Finalmente, la oposición insistió en la necesidad de una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos para abordar las diferencias y buscar soluciones más efectivas.