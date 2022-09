‘La Valija del Tesoro’: una nueva modalidad de estafa

La Seecretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la población sobre una nueva modalidad de estafa cibernética denominada ‘La Valija del Tesoro’.

El método consiste en que los criminales hacen creer a sus víctimas que son un familiar del extranjero y una vez que entablan comunicación, les hacen creer que viajarán a México.

Durante la estafa, solicitan datos personales para supuestamente pedir ayuda para recibir sus maletas, así como, mandarles dinero y regalos, razón por la que denominaron esta modalidad de estafa como ‘La Valija del Tesoro’.

La Policía Cibernética de la #SSC alerta a la ciudadanía de una nueva modalidad de estafa por la red denominada “La Valija del Tesoro” y emite recomendaciones para evitarla. https://t.co/zaYTBRSS9Z pic.twitter.com/eNvWiruIm8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 12, 2022

¿En qué consiste la nueva modalidad de estafa?

Las investigaciones de la policía capitalina apuntan a que los delincuentes utilizan mensajería instantánea y redes sociales para contactar a sus víctimas, utilizando perfiles falsos con información y fotos de los familiares.

Una vez que convencen a los ciudadanos de enviar datos, les dicen que un empleado de la aduana los contactará para la entrega, enseguida reciben un mensaje de la supuesta paquetería donde dicen que deben pagar una tarifa de importación para proceder con la entrega.





Nuevamente, los criminales convencen a la víctima de pagar o bien, los extorsionadores les hacen creer que el acto del familiar foráneo es lavado de dinero, por lo que deben pagar una sanción por ser cómplices.

SSC emitió recomendaciones para no caer en ‘La Valija del Tesoro’

Tras recibir más de 10 reportes sobre ciudadanos víctimas de la modalidad ‘La Valija del Tesoro’, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

• Contar con antivirus actualizado.

• No agregar a desconocidos en redes sociales.

• Comprobar la veracidad de los perfiles que mandan solicitud de amistad.

• Comprobar que el usuario con el que se está interactuando sea una persona o familiar conocido.



• Desconfiar de correos y mensajes desconocidos o sospechosos.

• No compartir datos personales con desconocidos.

• No ingresar a links que vienen incrustados en los mensajes.

• No realizar depósitos bancarios o transferencias electrónicas a desconocidos.

• Desactivar la estafa rompiendo comunicación con las supuestas agencias de paquetería.

En caso de caer, presentar una denuncia ante cualquier Ministerio Público, y en caso de detectar una posible estafa contactar a la Unidad de Policía Cibernética al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086, cualquier día del año.