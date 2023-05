En 2019, la exitosa y brillante publicista Ana María Olabuenaga publicó su libro “Linchamientos digitales”, y que cómo su nombre lo indica, gira en torno a la violencia en redes sociales, esa que responde no a la menor provocación, sino al menor ocio, a la mínima reflexión.

Sin recato y las ganas imperantes de destruir al de enfrente, así sin más, sin una sola razón y con la primera idea que le atravesó la mente, sin importar el escaso conocimiento que acompañe su sinapsis.

Sin embargo, a mi me resultaba pasado de moda, pasado de moda porque ya había quedado claro que la violencia en redes es una constante y que lamernos las heridas unos a otros, a causa de un sinfín de oligofrénicos con internet no es la solución, por lo tanto sentía que si bien la tesis del libro es valiosa, ya iba retrasada a su tiempo.

Pero no fue así, porque esa violencia que Olabuenaga describió en 2019, sigue tan viva con la estupidez humana, por tanto no para, no se detiene, sino sigue mutando, tomando nuevas formas y adaptándose a cuánto, canal, medio y exposición exista.

Y eso es lo verdaderamente peligroso, pensemos en la polarización, en esos mensajes que te obligan a estar a favor y en contra (como si la humanidad fuera así de tajante con sus principios y no un cínico hipócrita que como camaleón se adapta a las circunstancias según su beneficio).

Lo peor, es que lejos de lubricar la razón, se promueven ataques, amargamente endulzados por descalificaciones, razonamientos falaces, verdades a medias, juicios de valor del siglo XIII y condenas escalofriantes que borran dignidades.

Lo curioso, es que ese horror no solo es parte de las redes sociales, los medios de comunicación o el anonimato que le da nombre a un cúmulo de insatisfacción.

Sino parte de una audiencia que está ávida de mirar esa violencia mediática, porque tal vez, solo así pueda olvidarse de todo lo que le incomoda y regalarse un falso suspiro de superioridad moral.