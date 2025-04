Por Amor a la Precisión | La Ley Censura... más poder al poder

Estamos viviendo uno de los momentos más importantes en la Historia de México y, para no variar, se trata de algo muy muy malo para todos los mexicanos.

Y no, no me refiero a la tragedia del Rancho Izaguirre donde hasta las imágenes de Google Earth han desmentido las versiones del gobierno, no…

Imágenes satelitales muestran una columna de humo negro saliendo del rancho Izaguirre, guardamos estas imágenes por si mentían, y no decepcionaron.



Las capturas del satélite Sentinel-2, de acceso público y proporcionadas por la Agencia Espacial Europea, evidencian… pic.twitter.com/83avLrjGfz — Guerreros buscadores de jalisco (@GuerrerosJalisc) April 30, 2025

Tampoco lo digo por la paupérrima decisión del gobierno mexicano de entregar el agua a los Estados Unidos… ¿Ah, no sabían? Pues, ahí que les cuente América López en el siguiente enlace .

Me refiero a la última de las ocurrencias del régimen de nuestros días: La Ley Censura y la intentona del gobierno de controlar absolutamente todos los aspectos de la comunicación en nuestro país.

¿De qué se trata?

Para los que no sepan, se trata de una iniciativa de alrededor de 300 cuartillas que los senadores aprobaron en “Fast Track”; es decir, saltándose las etapas del proceso legislativo y, sobre todo, sin temor a Dios.

Déjeme le cuento rápidamente que el “Proceso Legislativo” se desarrolla en tres etapas básicamente: 1) Presentación de la iniciativa; 2) Estudio de la iniciativa en comisiones; y, 3) Votación en Pleno.

Bueno, los legisladores se pasaron el proceso legislativo por el arco del triunfo y aprobaron en comisiones la iniciativa que crea la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿Por qué es importante?

Y seguro usted dirá: ¿Eso que tiene que ver con la Navidad? ¿A mi qué me importa? Pues, déjeme le contesto que esta nueva Ley no sólo propone bloquear el contenido en las redes sociales y plataformas digitales sino, además, de todo lo que salga en Radio y Televisión.

Yo no sé si ustedes sean como yo que después de una larga jornada de trabajo llegan a su casa y prenden la tele para ver a Rosique o se avientan un rato escuchando “Acércate a Rocío”, para entretenerse.

O ponen YouTube o, incluso, se pasan a una plataforma de Streaming para informarse y entretenerse… Algo para despejarnos de lo complicada que es la vida… Bueno, esta nueva ley tiene todo eso sujeto a control gubernamental.

¿Y qué tan grave es el “pierrotazo”?

La Ley Censura contiene al menos 66 fracciones dedicadas a facultar a “La Agencia”, la instancia del gobierno para regular la comunicación, para hacer cosas extraordinarias como:

Suspender inmediatamente las transmisiones (Art. 8, Fracción LXII);

Interpretar la Ley (Art. 8, Fracción LXV);

Intervenir comunicaciones privadas (Art. 160);

Filtrar contenidos extranjeros por SEGOB (Art. 201);

Bloquear plataformas digitales (Art. 209);

Entonces, si la agencia decide que tu podcast de comedia, programa favorito o Telenovela no pasa los “filtros” de la agencia… ¡Pelas! ¡Vas pa’ atrás!

Esta es la gravedad… Esta es la razón por la que la llaman “Ley Censura” y, la neta, está muy cabrona la cosa porque, como ya se ha dicho antes: “Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a…” ¿O no? Déjame saber lo que piensas en los comentarios.

En fin, el PRI censuró más.