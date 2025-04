Ladrones en Edomex hacen citas a negocios para robar; así operan para asaltar a víctimas

En el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), dos ladrones llegaron a una casa donde pretendieron robar equipo de cómputo.

Hicieron cita para supuestamente reparar una computadora, pero todo fue una trampa. Aquellos sujetos iban armados, pero salieron y se fueron con las manos vacías.

“Esta persona aseguró que tenía un equipo, pues, en mal estado y quería que se lo revisáramos”, contó la víctima.

Ladrones replicaron el mismo modus operandi en otro lado

Al no lograr su objetivo, estos mismos sujetos lo volvieron a intentar, solo que ahora en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, con un negocio de otro giro. A sus víctimas la contactan por redes sociales o en internet.

“Nosotros hacemos corte y grabado láser en diferentes materiales, entonces, ellos ya habían estudiado un poco lo que nosotros hacemos porque llegaron haciendo pedidos muy concisos, por lo cual nosotros nunca dudamos de que fuera un cliente potencial o real”, narró la víctima.

Ingresaron a la casa y fueron captados por cámaras de seguridad. “Empiezan a encañonarnos a mí y a mi mamá porque éramos los únicos que estábamos adentro y, este, y quieren que nos hinquemos, que no los veamos, que permanezcamos en el suelo, pero no lo hacemos en realidad”, dijo.

“Cuando entraron todos que ya nos pusieron el arma, apuntándonos, yo les dije, están jóvenes, por qué no se ponen a trabajar, las cosas cuestan, no todo está fácil. Tengo mi altar y le dije a ver mira a mi Niño Dios y él se quedó viendo, no sé que dijo y agarró y enseguida se salieron”, relató la víctima.

En segundos sujetos roban auto en Naucalpan, Edomex.

Autoridades no han tomado la denuncia de víctima

Los ladrones también se fueron con las manos vacías, en tanto, los afectados intentaron denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero hasta el momento no les han tomado su declaración. Mientras, estos sujetos siguen operando de la misma forma, tratando de sorprender a sus víctimas.

“Me dicen que no, que la persona que me tiene que tomar la denuncia, porque yo ya la había hecho en línea, no ha llegado a trabajar, que la tengo que esperar o que puedo regresar más tarde”, comentó.