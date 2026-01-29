Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Lady Gaga detiene su concierto en Tokio para lanzar un mensaje contra ICE

Lady Gaga pausó su concierto en Tokio para criticar al ICE y pedir a líderes de Estados Unidos que actúen con misericordia y restauren seguridad ante recientes tiroteos.

Lady Gaga detiene manda mensaje al ICE durante su concierto en Tokio
Lady Gaga detiene manda mensaje al ICE durante su concierto en Tokio|Especial
Notas,
Tendencias

Escrito por:  Alejandra Gómez

La cantante estadounidense Lady Gaga interrumpió uno de sus conciertos en Tokio para pronunciar un mensaje contundente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y expresar su respaldo a las comunidades que, dijo, viven bajo el impacto de las políticas migratorias impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.

Tags relacionados
Donald Trump Estados Unidos

Nota