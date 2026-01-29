Lady Gaga detiene su concierto en Tokio para lanzar un mensaje contra ICE

La cantante estadounidense Lady Gaga interrumpió uno de sus conciertos en Tokio para pronunciar un mensaje contundente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y expresar su respaldo a las comunidades que, dijo, viven bajo el impacto de las políticas migratorias impulsadas durante el gobierno de Donald Trump.

