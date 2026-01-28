VIDEO | Agreden a la congresista estadounidense, Ilhan Omar, mientras pedía el fin del ICE en Minneapolis

Lo que debía ser una reunión pacífica con ciudadanos en Minneapolis se convirtió en una escena de caos y preocupación. La congresista demócrata, Ilhan Omar , fue agredida por un hombre que le roció una sustancia líquida justo cuando ella exigía cambios drásticos en el sistema de inmigración de Estados Unidos.

A pesar del susto, la congresista se negó a abandonar el lugar, dejando claro que no se dejará intimidar por actos de violencia.

I am deeply disturbed to learn that Rep. Ilhan Omar was attacked at a town hall today. Regardless of how vehemently I disagree with her rhetoric - and I do - no elected official should face physical attacks. This is not who we are.pic.twitter.com/2kNUqcnAb8 — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 28, 2026

Crítica política de Ilhan Omar podría haber desatado la agresión

El ataque ocurrió segundos después de que Omar lanzara un discurso contundente. La legisladora pidió la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , y fue más allá al solicitar la abolición del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Mientras el público aplaudía estas palabras, un hombre burló la seguridad, se acercó al podio y utilizó una jeringa para lanzar un líquido hacia la congresista entre gritos e insultos.

"He sobrevivido a la guerra": La respuesta de Omar al ataque

Aunque su equipo de seguridad y sus colaboradores le suplicaron que terminara el evento para ir a una revisión médica, Ilhan Omar se mantuvo firme. La política pidió a los asistentes que se tranquilizaran para poder terminar sus declaraciones.

"He sobrevivido a la guerra y definitivamente voy a sobrevivir a la intimidación y a lo que sea que esta gente crea que puede lanzarme", afirmó la congresista tras concluir la asamblea.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: "Here's the reality that people like this ugly man don't understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us." pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

¿Qué pasó con el agresor de Ilhan Omar?

El agresor no llegó muy lejos. El equipo de seguridad lo retiró del lugar a la fuerza y la policía de Minneapolis lo puso bajo custodia de inmediato. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Hennepin, donde enfrenta cargos por agresión agravada en tercer grado.

Las autoridades de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos calificaron el acto como "inaceptable" y aseguraron que trabajarán para que el responsable enfrente las penas más severas posibles.

¿Qué era el líquido que le aventaron a Ilhan Omar?

Aunque el informe policial inicial indica que la congresista no resultó herida físicamente, el contenido del líquido sigue siendo un misterio. Hasta el momento, no se ha revelado si se trataba de una sustancia tóxica o simplemente un líquido inofensivo utilizado para asustar a la funcionaria.

The Office of Rep. Ilhan Omar (D-MN) issued the following statement following the incident at her town hall in North Minneapolis.



“During her town hall, an agitator tried to attack the Congresswoman by spraying an unknown substance with a syringe. Security and the Minneapolis… — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) January 28, 2026

Un clima de división política en Minnesota

Este incidente es un reflejo de la enorme tensión que vive el estado tras los recientes tiroteos que involucraron a agentes federales. La postura de Omar contra el ICE ha polarizado a la opinión pública, pero la legisladora insistió en que la violencia no frenará su agenda política.

"Somos fuertes en Minnesota y seguiremos siendo resilientes ante cualquier cosa que nos lancen", sentenció, reafirmando que su compromiso con sus electores sigue intacto a pesar del ataque.