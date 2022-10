LadyPays Joven vendedora se hace viral en Nuevo León

#LadyPays es Sandra García de 20 años se ha hecho famosa en redes sociales luego de vender pays en el cruce de las Avenidas Eloy Cavazos y México en el municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León.

A través de Internet, se comenzaron a hacer virales unas fotos de la chica que vende postres. En las imágenes que circulan de ella, en donde ha sido halagada por su físico, se le ve caminando entre los vehículos ofreciendo sus pays a los conductores cuando toca el semáforo en rojo.

Sandra se ha hecho tan popular que ya las personas le piden una foto. Incluso ya hay memes donde bromean sobre el verdadero motivo por el que los hombres le compran un pay a la vendedora.

La joven se mostró contenta por su éxito en el internet.

Sandra García, originaria del municipio de Juárez ya suma en su cuenta de Facebook más de 6 mil seguidores, dice ya la han buscado páginas de redes sociales, así como medios locales.

Algunos internautas piden que si le van a comprar pays por favor no le digan coas malas o vulgaridades ya que ella solo quiere trabajar.

García González reveló que al principio le daba “mucha pena” ofertar su producto.

“El primer día que fui a la avenida me puse muy nerviosa, me dio mucha vergüenza, estaba temblando, yo me quería regresar a mi casa. Inmediatamente me bajé del camión, vi los carros y dije ´¡no!, me regreso a mi casa!´”, expresó Sandra García.

“Dije ´ya no te puedes ir, así que ahora los vendes ¡y los acabas!´. Y sí, los acabé y me vine muy contenta, estaba muy feliz porque había superado ese miedo”, dijo “lady pays” en una entrevista.

Sandra Lizbeth García es madre de un hijo de dos años y ha estado casada en dos ocasiones. Razón por la cual sale a vender estos postres, al menos 150 pays.