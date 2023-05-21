EN VIVO: Lanzamiento de Ax-2, nueva misión espacial privada con astronautas civiles

La compañía privada Axiom Space y la NASA mantienen todo listo para el lanzamiento este domingo 21 de mayo de 2023 de la misión espacial tripulada Ax-2, que despegará desde Cabo Cañaveral en Florida.

Esta nueva misión espacial privada rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) y a bordo de una cápsula Dragon, será propulsada por un cohete Falcon 9, ambos artefacos de la compañía SpaceX.

La compañía de Elon Musk, informó a través de Twitter que: "Todos los sistemas y el clima se ven bien para el lanzamiento de hoy", sobre el despegue, previsto para las 17:37 horas locales desde el Centro Espacial Kennedy.

Despupes de su despegue, la cápsula Dragon y sus cuatro tripulantes se acoplarán en el laboratorio orbital en torno a las 9:30 de la mañana del lunes 22 de mayo de 2023 (13:30 GMT) y poco después serán recibidos por los miembros de la Expedición número 69 en la Estacion Espacial Internacional.

La misión AX-2 forma parte de una serie de misiones que Axiom Space y la NASA esperan que sigan estimulando la participación del sector privado en los vuelos espaciales, especialmente en la órbita terrestre baja, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional.

“Bueno, esto va a ser emocionante porque la primera etapa del Space X, la primera etapa del Falcon 9, en realidad volará de regreso y aterrizará un poco al sur de la plataforma de lanzamiento, por lo que siempre es emocionante y una oportunidad para escuchar un estampido sónico”. Matt Ondler/Director de tecnología Axiom Space.

Este despegue constituye el trigésimo cuarto lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX en lo que va de este año y el número 234 en total, además del décimo viaje con tripulación de una cápsula Dragon.

El objetivo de esta misión es realizar experimentos científicos e investigaciones tecnológicas que incluyen fisiología humana, tecnología y la biología celular.

Misiones espaciales privadas anteriores

La primera misión privada de Axiom Space, la Ax-1, fue lanzada el 8 de abril de 2022 con cuatro tripulantes privados que pasaron 17 días en la Estación Espacial Interncional y realizaron tareas de divulgación científica y educativas.

La nave Dragón Endeavour, llevó a cuatro astronautas de la compañía Axiom, el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe al espacio, donde permanecieron una semana.