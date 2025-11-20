FOTOS: Las mejores postales del Desfile del 20 de Noviembre en CDMX
Miles de familias abarrotaron el Centro de CDMX para el Desfile de la Revolución Mexicana 2025. Con una ruta inédita y 2,700 militares, así se conmemoró el 115 aniversario.
Las mejores FOTOS del Desfile de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre | Foto: REUTERS/Luis Cortés
Este año se implementó una ruta inédita que conectó el Zócalo con el Monumento a la Revolución por calles históricas. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
Más de 500 caballos y el paso marcial de las tropas vibraron en el corazón de la capital ante las familias. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
El Zócalo fue escenario de pasajes históricos, escenificando momentos clave como el Plan de San Luis y la Marcha de la Lealtad. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
Piezas musicales como “La Adelita” y “Juana Gallo” rindieron homenaje al papel fundamental de las mujeres en la lucha armada | Foto: REUTERS/Luis Cortés
Cadetes militares protagonizaron un momento emotivo al declamar el poema “Lealtad de ayer y hoy” frente a la tropa. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
El cielo capitalino se pintó de colores patrios con las maniobras de 23 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
El parte de novedades reportó “saldo blanco” con la participación de 2,759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
La fuerza y tradición se mostraron con el despliegue de 34 vehículos, 9 autos antiguos y 3 águilas reales. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
El desfile integró a la sociedad civil con la participación de 100 charros, 19 deportistas destacados y 62 niños. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
La ceremonia concluyó en el Monumento a la Revolución, honrando la memoria de caudillos como Madero, Zapata y Villa. | Foto: REUTERS/Luis Cortés
El corazón de la CDMX vibró este 20 de noviembre con el trote de más de 500 caballos y el paso marcial de las tropas. Con una ruta inédita que conectó el Zócalo con el Monumento a la Revolución, se llevó a cabo el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
A diferencia de años anteriores, el contingente tomó un derrotero estratégico que permitió a miles de asistentes disfrutar del espectáculo en calles como 5 de Mayo, Eje Central y Avenida Juárez, antes de culminar en la Plaza de la República.
¿Cómo es el desfile militar de la Revolución Mexicana?
Antes de que la columna del desfile rompiera filas, la Plaza de la Constitución se convirtió en un escenario vivo de la historia nacional. Integrantes de las Fuerzas Armadas protagonizaron una escenificación de pasajes clave, como la firma del Plan de San Luis y la histórica Marcha de la Lealtad.
El color y la tradición llegaron con los cuadros de danza folklórica. Piezas musicales emblemáticas como La Adelita, Juana Gallo y Jesusita en Chihuahua resonaron en el primer cuadro, rindiendo un homenaje especial al papel fundamental de las mujeres en la lucha armada.
Un momento emotivo se vivió cuando los cadetes Irving Alexis Gallego y Carolina García declamaron el poema ‘Lealtad de ayer y hoy’, inspirando a la tropa y a los civiles presentes antes del inicio de la marcha.
¿Cuántas personas marcharon en el desfile del 20 de noviembre?
Tras solicitar la autorización a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, el General de División Juan José Gómez Ruiz, comandante de la columna del desfile, dio la orden de avance.
Se preparan para dar inicio formal al Desfile-Cívico Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.https://t.co/q0kney1Cj4 pic.twitter.com/lQapmPjehn— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025
El cielo de la capital se pintó con los colores patrios gracias a las maniobras de la Fuerza Aérea, mientras en tierra se desplegaba una fuerza impresionante. Al rendir el parte de novedades, el General Gómez Ruiz detalló el saldo blanco y la magnitud del evento:
- 2,759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea.
- 503 caballos y 100 charros.
- 34 vehículos terrestres y 9 autos antiguos.
- 23 aeronaves y 3 águilas reales.
- Contingentes civiles, incluyendo 19 deportistas y 62 niños.
El evento concluyó en el Monumento a la Revolución, reafirmando la memoria de caudillos como Madero, Zapata y Villa, figuras centrales en la arenga de la presidenta.