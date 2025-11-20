FOTOS: Las mejores postales del Desfile del 20 de Noviembre en CDMX

Las mejores FOTOS del Desfile de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre | Foto: REUTERS/Luis Cortés

Este año se implementó una ruta inédita que conectó el Zócalo con el Monumento a la Revolución por calles históricas. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

Más de 500 caballos y el paso marcial de las tropas vibraron en el corazón de la capital ante las familias. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

El Zócalo fue escenario de pasajes históricos, escenificando momentos clave como el Plan de San Luis y la Marcha de la Lealtad. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

Piezas musicales como “La Adelita” y “Juana Gallo” rindieron homenaje al papel fundamental de las mujeres en la lucha armada | Foto: REUTERS/Luis Cortés

Cadetes militares protagonizaron un momento emotivo al declamar el poema “Lealtad de ayer y hoy” frente a la tropa. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

El cielo capitalino se pintó de colores patrios con las maniobras de 23 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

El parte de novedades reportó “saldo blanco” con la participación de 2,759 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

La fuerza y tradición se mostraron con el despliegue de 34 vehículos, 9 autos antiguos y 3 águilas reales. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

El desfile integró a la sociedad civil con la participación de 100 charros, 19 deportistas destacados y 62 niños. | Foto: REUTERS/Luis Cortés

La ceremonia concluyó en el Monumento a la Revolución, honrando la memoria de caudillos como Madero, Zapata y Villa. | Foto: REUTERS/Luis Cortés