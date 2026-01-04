Madre e hija desaparecen: esta es la última vez que fueron vistas Regina y Verónica en Iztapalapa

Regina Agreda Hernández y Verónica Guadalupe Corona Agreda, madre e hija, salieron de su domicilio el pasado 31 de diciembre de 2025, en Santa María Aztahuacan, Iztapalapa , y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Familiares y autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para localizarlas, pues señalan que esta fue la última vez que se les vio al salir de su casa.

Última vez que se les vio a Regina y a Verónica, madre e hija desaparecidas

La joven Verónica, de 15 años, y su madre Regina, de 56, se les vio salir de su domicilio tomadas de la mano el pasado 31 de diciembre, en pleno Año Nuevo.

Por medio de las cámaras de seguridad de los vecinos, se logra ver en las imágenes caminar por la banqueta, sin embargo, esas fue la última vez que se les vio, en Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa.

#serviciosocial

Ayuda para localizar a Regina Agreda Hernández y Verónica Guadalupe Corona Agreda, madre e hija, ambas salieron de su domicilio y aún no regresan. pic.twitter.com/LFx2ydEDA5 — Hechos Meridiano (@HMeridiano) January 3, 2026

Buscan a madre e hija desaparecidas en Iztapalapa

La madre vestía una playera negra de manga corta con pedrería plateada en la parte frontal, pantalón con estampado de leopardo en tonos negro y blanco, además de tenis negros con suela blanca.

La menor de edad llevaba el cabello corto, a la altura de las orejas; usaba botas negras largas, un mayo negro, así como una sudadera gris con estampado rosa y un moño verde colocado en el cabello.

¿Cuántas personas hay desaparecidas en la Ciudad de México?

En 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ( RNPDNO ) registró, del 1 de enero al 18 de diciembre, un total de 33,595 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas.

De acuerdo con estas cifras oficiales, 13,814 de esos casos permanecen activos, es decir, las personas aún no han sido encontradas.

Para 2026, el propio RNPDNO reporta que, en lo que va del año, se han registrado 18 personas desaparecidas: 11 mujeres y 7 hombres, lo que muestra que el problema continúa vigente.