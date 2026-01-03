Capturan a Cristofer ‘N’ por el asesinato de un niño en Iztapalapa; proceso legal en marcha

Las instituciones de procuración de justicia de la capital han logrado un avance significativo en la resolución de un crimen violento, la detención de Cristofer "N" por el asesinato de un niño.

Cristofer 'N' es arrestado por el asesinato de un niño en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la captura y el inicio del proceso legal en contra del individuo, quien es señalado por su presunta participación en el homicidio. Este suceso tuvo lugar durante las últimas semanas del año anterior en el sector oriente de la metrópoli, específicamente en el barrio de Valle de San Lorenzo, dentro de la demarcación territorial de Iztapalapa.

Agentes de la #PDI cumplimentaron una orden de aprehensión contra Cristofer “N”, en la @TuAlcaldiaGAM, por su probable participación en el delito de homicidio de un menor de edad, hechos ocurridos en diciembre de 2025, en la @Alc_Iztapalapa, logrando su vinculación a proceso pic.twitter.com/naDYBi5JU3 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) January 3, 2026

El incidente que originó la persecución penal ocurrió el 20 de diciembre de 2025. Según los reportes derivados de las primeras diligencias, la víctima se encontraba desplazándose a pie por la vía pública cuando fue interceptada. En ese momento, el ahora procesado, en compañía de otro sujeto cuya identidad no ha sido precisada, se acercó al menor utilizando un vehículo motorizado.

Sin mediar palabras, los agresores accionaron un arma de fuego en contra del infante , causándole heridas de tal gravedad que terminaron por arrebatarle la vida de forma definitiva.

Tras el violento episodio, el personal especializado del Ministerio Público comenzó a recopilar diversos elementos de convicción y pruebas documentales. Mediante estas labores de inteligencia, los encargados de la investigación consiguieron establecer nexos que apuntaban a la responsabilidad directa de Cristofer “N” en la agresión armada.

La Fiscalía obtiene vinculación a proceso por homicidio contra el acusado

La búsqueda del implicado concluyó de manera exitosa gracias a las estrategias desplegadas por los integrantes de la Policía de Investigación. Cuatro jornadas después de que se cometiera el delito, específicamente el día de Nochebuena, los agentes lograron ubicar el paradero del hombre investigado. El operativo de aprehensión se ejecutó en la zona norte de la ciudad, en las inmediaciones de Cuautepec, Barrio Bajo, perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero, lugar donde el imputado fue notificado de los cargos en su contra y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

El desenlace de esta etapa procesal ocurrió el 30 de diciembre, fecha en la que se llevó a cabo la comparecencia ante los tribunales. Durante este encuentro legal, la fiscalía presentó los argumentos necesarios para que el juez de control dictaminara el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio. Dada la naturaleza de los hechos y el riesgo que representa la libertad del señalado, la autoridad judicial determinó que el acusado deberá enfrentar su juicio bajo la condición de prisión preventiva, ordenando su internamiento inmediato en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Se establece un periodo de 120 días para la investigación complementaria

Finalmente, para asegurar que ambas partes puedan robustecer sus argumentos y concluir con la recopilación de datos de prueba, se decretó un periodo de 120 días naturales destinados a la investigación complementaria. Durante este cuatrimestre, las autoridades ministeriales deberán finalizar el expediente que determine la situación jurídica definitiva del imputado, mientras este permanece recluido en el centro penitenciario mencionado.

