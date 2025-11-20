Desfile 20 de noviembre en CDMX EN VIVO: Ruta, horario y transmisión de la movilización
El Desfile del 20 de noviembre será más corto y terminará en el Monumento a la Revolución; sigue aquí el nuevo trayecto EN VIVO, videos, cierres viales y más.
Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Por primera vez en su historia reciente, el tradicional recorrido tendrá un cambio de logística histórico: la ruta será considerablemente más corta y modificará su punto de llegada habitual.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha invitado a la ciudadanía a presenciar este "magno evento" a lo largo del nuevo trayecto, recomendando consultar la ruta y llegar con anticipación.
Cabe mencionar que en esta ocasión, el desfile se lleva de forma paralela a una nueva manifestación de la Generación Z, por lo que en este enlace puedes consultar todas las actualizaciones de dicha marcha.
EN VIVO
Cierres viales por el Desfile del 20 de noviembre
Debido a la magnitud del evento, se prevén restricciones y cierres intermitentes a lo largo de toda la ruta desde las primeras horas del jueves 20 de noviembre.
Las principales vialidades que se recomienda evitar o que estarán afectadas son:
- Avenida 5 de Febrero.
- Calle 16 de Septiembre.
- Avenida Juárez.
- Paseo de la Reforma.
- Avenida de la República.
#AlertaVialFIA | ¡Atención, CDMX!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025
Este 20 de noviembre se realizará otra Marcha de la #GeneraciónZ, y así quedará la ruta y las alternativas viales para que te organices a tiempo.https://t.co/hUg2zsw9wG pic.twitter.com/KL7tq2q0ss
Nueva ruta del Desfile del 20 de noviembre
La ruta tradicional será recortada y no recorrerá la extensión completa de Paseo de la Reforma hasta Campo Marte, como sucedía en años anteriores.
El nuevo trayecto será el siguiente:
- Inicio: Plancha del Zócalo.
- Trayecto: Calles del Centro Histórico, incluyendo 5 de Mayo y Avenida Juárez. El recorrido incluirá un tramo breve de Paseo de la Reforma.
- Final: El emblemático Monumento a la Revolución.
¿A qué hora empieza el Desfile Militar del 20 de noviembre?
Este 20 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, inicia el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.
Puedes seguir la transmisión en vivo en todos los canales de Azteca Noticias.
¡Ven y vive con nosotros este magno evento!— @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025
Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.
El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l