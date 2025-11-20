Desfile 20 de noviembre en CDMX EN VIVO: Ruta, horario y transmisión de la movilización

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Por primera vez en su historia reciente, el tradicional recorrido tendrá un cambio de logística histórico: la ruta será considerablemente más corta y modificará su punto de llegada habitual.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha invitado a la ciudadanía a presenciar este "magno evento" a lo largo del nuevo trayecto, recomendando consultar la ruta y llegar con anticipación.

Cabe mencionar que en esta ocasión, el desfile se lleva de forma paralela a una nueva manifestación de la Generación Z, por lo que en este enlace puedes consultar todas las actualizaciones de dicha marcha.