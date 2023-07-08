Estudio revela que las víboras de cascabel tiene un lado tierno

La Universidad de Loma Linda, en California, Estados Unidos, realizó un estudio donde descubrió que las víboras de cascabel, pueden tener un lado tierno. Lograron demostrar que estos reptiles se sienten cómodos cuando están cerca de su misma especie.

De acuerdo con el estudio, las serpientes parecen sentir bienestar cuando están juntas en un tipo de abrazo grupal junto con otras cascabeles.

Chelsea Martin, estudiante de doctorado en biología de Loma Linda, y su asesor William Hayes, profesor de Ciencias Biológicas y de la Tierra, fueron los encargados de realizar el estudio donde cuestionaron la idea de que los reptiles son cazadores solitarios que muestran escasos comportamientos sociales complejos.

La etología, el comportamiento animal, reconoce desde hace tiempo que aves y mamíferos, incluidos los humanos, se sienten cómodos en el estudio cuando están físicamente cerca de los de su misma especie. Esta proximidad tiende a relajar a los reptiles, disminuyendo su ritmo cardíaco y reduciendo el estrés, afirma Hayes.

"Por desgracia para las serpientes de cascabel y otros vertebrados e invertebrados inferiores, rara vez les reconocemos ese mérito", afirma Hayes.

Chelsea Martin, a PhD candidate and first author of a new study in the journal @FrontiersIn shows rattlesnakes stress less with companions - the first time social buffering has been documented in reptiles. https://t.co/nDWJanNc6j pic.twitter.com/o9E6iQKHr3 — Loma Linda University School of Medicine (@LLUMedSchool) July 6, 2023

"La gente está deseando simplemente cortarles la cabeza", dijo el experto, y agregó que "los animales son sensibles, capaces de sentir emociones".

La idea del estudio se le ocurrió a Hayes en su tiempo libre, cuando a menudo tiene que lidiar con cascabeles capturados por propietarios de viviendas en las montañas del sur de California.

Estudio revela que las víboras de cascabel son tiernas

Al meterlas en un cubo para llevarlas sanas y salvas a su hábitat natural, observa que cuando hay dos o más, el traqueteo tiende a calmarse.

El efecto tranquilizador que se produce cuando están cerca de las de su misma especie se denomina amortiguación social. "Nos dice que cuando están con otra serpiente disminuyendo su respuesta de estrés", explica Martin. "Nunca se había observado en reptiles. Es algo que hacen los humanos"

Para medir los niveles de estrés de las serpientes, Martin sacó un pulsómetro diseñado para humanos. “Nos permite saber, como humanos, que no somos tan diferentes de estas serpientes”, explicó. "Están haciendo algo que nosotros hacemos".

Información de Reuters