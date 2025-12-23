¿Más presión para Trump? Revelan miles de nuevos archivos de Epstein: videos y documentos

¿Más archivos? El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó este martes 23 de diciembre de 2025 un nuevo paquete de documentos relacionados con las investigaciones contra el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una revelación que vuelve a colocar el caso en el centro del debate político y mediático en Washington.

De acuerdo con información oficial, el nuevo lote incluye alrededor de 29 mil páginas de registros judiciales, así como decenas de videos de circuito cerrado, algunos de ellos presuntamente grabados dentro de instalaciones penitenciarias. Epstein fue hallado muerto en 2019 en una cárcel de Nueva York, en lo que las autoridades determinaron como un aparente suicidio, aunque el caso continúa rodeado de controversia.

¿Qué contienen los nuevos archivos del caso Epstein?

El Departamento de Justicia detalló que los documentos divulgados forman parte de investigaciones previas y contienen registros legales, reportes internos, además de material audiovisual. Sin embargo, una gran parte del contenido permanece severamente censurada, lo que ha generado inconformidad tanto en legisladores como en la opinión pública.

Las autoridades señalaron que las redacciones obedecen a razones legales, como la protección de víctimas, testigos y procesos judiciales aún sensibles.

¿Por qué los documentos de Epstein generan polémica política?

La publicación ocurre días después de que la administración de Donald Trump difundiera otro bloque de archivos en un intento por cumplir con una nueva ley de transparencia, aprobada de forma abrumadora, durante el mes pasado, por el Congreso. Esta legislación obliga a revelar todos los expedientes relacionados con Epstein, pese a los esfuerzos previos por mantenerlos sellados.

No obstante, las revelaciones realizadas el viernes y sábado anteriores fueron duramente criticados por legisladores republicanos, quienes acusaron al Departamento de Justicia de no cumplir plenamente con el mandato legal, justo cuando el Partido Republicano enfrenta un escenario electoral complejo rumbo a las elecciones intermedias de 2026.

Trump minimiza el impacto de los archivos

Un día antes de la nueva liberación de documentos de Epstein, el presidente Donald Trump restó importancia al tema. En declaraciones a la prensa, afirmó que los archivos de Epstein son utilizados para “desviar la atención de los enormes logros” de su administración y del Partido Republicano.

Caso Epstein: ¿habrá más revelaciones?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no descarta más publicaciones, aunque anticipó que cualquier material adicional será sometido a revisiones legales antes de su divulgación. Mientras tanto, el caso Epstein sigue planteando una pregunta clave para la sociedad estadounidense: ¿la transparencia será total o seguirá marcada por silencios y documentos censurados?