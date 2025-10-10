Detienen a policía acusado de matar a un joven que grababa video en Morelos

La Fiscalía General de Morelos giró una orden de aprehensión contra policía acusado de matar a un joven en Morelos. De acuerdo a las denuncias realizadas por testigos y familiares del joven, hay 3 policías involucrados en el hecho ocurrido el lunes en la colonia Patios de La Estación en Cuernavaca.

El Ministerio Público valoró toda evidencia como videos de cámaras de comercios, casas y seguridad del C5.

Este policía fue puesto a disposición de un juez de control, el cual definirá si es legal o ilegal la detención y así continuar con el debido proceso por homicidio. El acusado permanecerá recluido en el penal de Atlacholoaya.

#FiscaliaMorelosInforma📄ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PROBABLE RESPONSABLE DE HOMICIDIO CALIFICADO EN LA COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE #CUERNAVACA pic.twitter.com/TUCaJ7fUQU — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 9, 2025

¿Qué le pasó al joven asesinado en Morelos?

Según vecinos de la zona, Luis Ángel solamente grababa con su teléfono la detención de un conductor que se dice viajaba con un auto reportado como robado.

Al percatarse de que Luis Ángel estaba grabando, los uniformados detonaron sus armas, para después huir del lugar dejando el cuerpo del joven en la calle.

La muerte del fallecido de 20 años de edad fue por un balazo en la cabeza.

🚨 Policía asesina a joven en Cuernavaca mientras grababa un operativo. Luis Ángel “N” recibió un disparo en la cabeza cuando documentaba una detención en la colonia Los Patios de la Estación. Autoridades ya investigan el hecho pic.twitter.com/KfBL0TIZiF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2025

Exigen justicia por la muerte de Luis Ángel

Familiares y amigos de la víctima se movilizaron a las afueras de Palacio de Gobierno del estado de Morelos para exigir se haga justicia, ante este hecho tan lamentable.

Habitantes de Patios de la Estación se sumaron a esta causa y reclaman que la agresión a Luis “N” fue hecha directamente por parte de elementos de la policía estatal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana declaró que no hay impunidad en esta corporación y comentó habrá seguimiento en la investigación.