Legisladores cuestionan a la Fiscal de la CDMX por cifra negra de feminicidios y desapariciones

La cifra negra en incidencia delictiva, los feminicidios y las desapariciones en la capital mexicana fueron los principales grandes tópicos con pendientes, que legisladores capitalinos le expusieron a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, durante la entrevista remota a través de videoconferencia, ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, como parte del proceso de su ratificación al frente de la FGJ.

La fiscal capitalina fue cuestionada por el aumento de muertes violentas clasificadas como eventos de intención no determinada. “Resulta que la Ciudad de México es la única entidad en el país en la que a la par de que se reducen los homicidios, aumentan desmesuradamente este tipo de muertes por ello es necesario tener claro cuál es el papel de la fiscalía para esclarecer estos hechos”, dijo Royfid Torres, Diputado de Movimiento Ciudadano.

Diputados señalan que las desapariciones aumentaron casi 400% en la CDMX

“Reproducen falacias de que nosotros escondemos los homicidios, yo digo falacias de verdad, porque hay que hacernos ejercicios, nosotros todo lo que es homicidio, lo investigamos como homicidio”, respondió la fiscal capitalina.

El legislador de Movimiento Ciudadano, también le recordó a la fiscal que se debe “tener presente que las desapariciones de la ciudad están en los niveles de más altos de manera histórica y actualmente representan un aumento de casi 400%”, a lo que Godoy respondió: “de desaparecidos, es mentira eso que usted me está diciendo, el INEGI Evalúa, perdón el Evalúa yo le puedo afirmar solamente con un dato”.

Legisladores culpan a la Fiscalía CDMX por la falta de confianza en los ciudadanos

El tema de la cifra negra en incidencia delictiva fue cuestionado no solo por el diputado de Movimiento Ciudadano, también por Ernesto Alarcón, Diputado del PRI quien destacó que “las cifras no reflejan un verdadero cambio, prueba de ello es la cifra negra en nuestra ciudad que hasta 2022 se mantenía en 92.6%, es decir las personas en la Ciudad de México, siguen sin denunciar los delitos que sufren día a día lo que significa que al día de hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no es una institución que genere confianza”, dijo el legislador.

Ernestina Godoy reconoció que sí hay un porcentaje de cifra negra muy alto, pero justificó que es “como en todo el país”, agregó que “eso es responsabilidad no solo de la fiscalía, ahí es responsabilidad también de ustedes, también de la sociedad”.

Godoy dio un mensaje inicial de 15 minutos, y después un legislador de cada una de las 7 bancadas y asociaciones parlamentarias, tuvieron turnos de aproximadamente 5 minutos para hacer su exposición y preguntas.