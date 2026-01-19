“Fui golpeado por la GN”: profesor colombiano revela lo ocurrido tras su desaparición en Nuevo León

El profesor colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios , decidió contar públicamente lo que vivió durante los días en que estuvo desaparecido en Nuevo León, luego de llegar al Aeropuerto Internacional de Monterrey con el propósito de tomar un vuelo de escala hacia la Ciudad de México (CDMX).

A través de un video difundido en una rueda de prensa de la Universidad Iberoamericana Puebla, institución donde trabaja y que ayudó en su búsqueda, el docente narró lo ocurrido desde el 31 de diciembre y hasta el 16 de enero de 2026, día en que fue encontrado en un centro de rehabilitación en el municipio de Juárez.

¿Qué le pasó al maestro Leonardo Escobar?

Leonardo, de 42 años y académico, llegó a Monterrey solo por tres horas como escala para continuar su viaje a la capital del país, sin embargo, nunca abordó su siguiente vuelo.

De acuerdo con su versión, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional por una supuesta falta administrativa migratoria, pero antes de ser trasladado fue golpeado; agresión le provocó una fractura en las costillas.

Por tres días permaneció en una cárcel de Apodaca, sin que las autoridades le dieran una explicación oficial, o le permitieran comunicarse con su familia. Prácticamente, en dicho tiempo estuvo sin alimento y solo bebiendo agua de la llave.

Después de este tiempo, Leonardo fue liberado. Le devolvieron sus pertenencias, pero el docente se encontraba en un estado de confusión, y en un intento de llegar al Aeropuerto de Monterrey fue despojado de todas sus cosas.

“Fui despojado de mis pertenencias y orillado a una situación de calle” narró el académico.

En ese tiempo, su familia y la Ibero iniciaron una campaña para exigir su pronta localización, luego de que el profesor fuera visto por última vez el 2 de enero.

Por días vivió en la calle: así terminó en un centro de rehabilitación en Juárez

Aunque Leonardo intentó pedir ayuda, los policías del Aeropuerto comenzaron a alejarlo del lugar, según lo que narró este lunes 19 de enero, el docente colombiano.

Sin documentos, sin dinero y sin rumbo. Así fue como permaneció por cuatro días el profesor, quien sin ninguna otra opción, durmió en la calle sin nada que comer.

La Universidad Iberoamericana Puebla agradece a todas las personas que colaboraron para la localización del Dr. Leonardo Escobar Barrios. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a las autoridades a ser garantes de los derechos humanos de las víctimas frente al abuso de poder. pic.twitter.com/SfP7fRATZj — IBERO Puebla (@IberoPuebla) January 19, 2026

Su estado físico y mental se deterioró rápidamente. Él mismo reconoce que esos días están llenos de vacíos en su memoria. Finalmente, por el estado en el que se encontraba, una patrulla lo auxilió y lo trasladó a un centro de rehabilitación en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Ahí permaneció internado, aunque presentó mutismo, por lo que al principio no pudo ni decir su nombre o de dónde venía. Hasta que, el 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que había sido localizado con vida.

¿Omisión por parte de las autoridades?

Durante la conferencia, el profesor explicó que su caso no es aislado, por lo que denunció severas irregularidades:



Su nombre nunca apareció en el Registro Nacional de Detenciones, a pesar de haber estado privado de la libertad durante tres días, lo que consideró una falta grave para cualquier extranjero detenido en territorio nacional. Nunca fue informado sobre sus derechos tras la detención. No recibió asistencia médica adecuada después de haber sido golpeado en Apodaca. Las autoridades le impidieron acercarse al Instituto Nacional de Migración, cuando, por su estado de desorientación, debieron brindarle apoyo y canalizarlo a la instancia correspondiente.