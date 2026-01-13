¡Se queda en la cárcel! Exfuncionario de Uruapan habría traicionado a Carlos Manzo a cambio de droga

Tras la vinculación a proceso de Samuel "N" y Josué Eulogio "N", alias "El Viejito" , por su presunta participación en el asesinato de Carlos Manzo, se dio a conocer más información sobre la traición que habría sufrido el alcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante la audiencia inicial, se reveló que Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Protocolo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento, presuntamente entregó información del edil a cambio de droga.

¿Qué pasó durante la audiencia de los detenidos por asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con la declaración inicial de Josué "N", Samuel recibió al menos dos “grapas” de cocaína como pago por filtrar datos sobre los movimientos del edil. La información incluía horarios, ubicaciones y detalles del último día con vida del presidente municipal, según reportaron medios locales.

Los dos implicados ya se conocían, debido a que Josué se dedicaba a la venta de droga para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sumado a que el exdirector de Protocolo era consumidor frecuente.

Por ello, habría sido integrado al plan como informante interno. Dentro de esta relación, el taxista fungió como intermediario y tenía la orden de entregarle droga gratis a Samuel a cambio del itinerario de Manzo.

Como parte de su testimonio,"El Viejito" declaró que el exfuncionario ya conocía el plan días antes del atentado y no mostró remordimiento alguno.

Vinculan a proceso a Samuel y Josué "N"

Este lunes 12 de enero, un juez federal vinculó a proceso a los dos detenidos por el asesinato del líder del movimiento del Sombrero, cometido la noche del 1 de noviembre durante el Festival de Velas por el Día de Muertos.

Los imputados fueron enjuiciados por homicidio calificado tras una audiencia que se prolongó varias horas. Luego de determinar que existían pruebas suficientes, se ordenó que tanto el exfuncionario como el taxista permaneciera en prisión.

¿Cuántas personas han sido detenidas por el asesinato de Carlos Manzo?

Hasta el momento se ha logrado la detención de:

