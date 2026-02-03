Tecnología y sostenibilidad: así es por dentro el Levi’s Stadium, sede del Super Bowl 2026

El Levi’s Stadium deslumbra con un diseño futurista que fusiona tecnología de vanguardia y sostenibilidad. Este coloso en Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers, acoge el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026.

Además, dicho estadio albergará algunos partidos del Mundial de Futbol 2026, que comenzará en junio de este año.

Así es el interior del Levi’s Stadium, sede del Super Bowl 2026.

Los fanáticos entran a un espacio iluminado por paneles LED gigantes que cubren una superficie de 13 mil pies cuadrados en los 1.6 millones de pies cuadrados, poco más de 148 mil metros cuadrados, que abarca la totalidad del estadio proyectando repeticiones en alta definición y shows espectaculares.

La tecnología domina cada rincón: pantallas 3D inmersivas y Wi-Fi de alta velocidad para 75 mil usuarios simultáneos aseguran que nadie pierda un detalle del juego.

Además, los asistentes pueden realizar pagos inalámbricos con chips RFID en locales de autoservicio, con lo cual se reduce el uso de efectivo.

Los asientos vibran con el sonido de la multitud gracias a un sistema de audio distribuido. La sostenibilidad brilla con paneles solares para generar energía eléctrica.

El Levi’s Stadium recicla el 80% de sus desechos y usa agua tratada para riego, lo que le valió la certificación LEED Gold.

¿Cuántas personas le caben al Levi’s Stadium de los 49ers?

El Levi’s Stadium expande su capacidad según el evento y marca récords en la NFL. Puede albergar hasta 68 mil 500 espectadores en partidos regulares de los 49ers.

No obstante, en eventos especiales como el Super Bowl o Wrestlemania, su capacidad puede aumentar hasta los 75 mil asistentes.

¿Cuáles son los mejores lugares en el Levi’s Stadium, de California?

Los aficionados buscan los mejores asientos en el Levi’s Stadium para una experiencia inolvidable en el Super Bowl 2026. Los clubes de campo 121 y 134, al nivel del suelo entre las 25 yardas, ofrecen vistas perfectas del campo y acceso a lounges VIP con buffets premium.

Mientras que los asientos en las secciones 132-134 y 306-310 brindan ángulos ideales sin obstrucciones, cerca de túneles donde salen las estrellas. Para inmersión total, elige la sección 100 baja o la 300 alta centro, donde las pantallas LED envuelven la vista.

