¿Jugadores latinos en SBLX? Es mucho más allá que una simple final de la NFL, el Super Bowl LX , que se jugará el próximo domingo 8 de febrero de 2026, será protagonizado por los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

El magno evento para los amantes al deporte de la tackleadas y para los seguidores del Show del Medio Tiempo , es también una celebración de la diversidad cultural del deporte más seguido en Estados Unidos. En esta edición del Super Bowl 2026, habrá algunos jugadores de origen latino, incluido talento con raíces mexicanas, situación que enciende la emoción entre aficionados en México y Latinoamérica.

¿Habrá jugadores mexicanos en el Super Bowl 2026?

Por primera vez en varios años, el Super Bowl LX contará con jugadores con herencia mexicana que defenderán los colores de su franquicia al ingresar en el emparrillado. Por parte de los Halcones marinos de Seattle se destacan al menos dos nombres:

Elijah Arroyo, es un ala cerrado (tight end) con raíces mexicanas, quien durante su infancia se mudó a Cancún en donde aprendió futbol americano en español. En su temporada de novato con los Seattle Seahawks ha sido pieza clave en el camino al Super Bowl 206.

Además, en el roster de los Seahawks se encuentra el “safety”, Julian Love, un jugador de ascendencia cubana y mexicana, y quien ha aportado experiencia en el perímetro, además de ser pieza fundamental para Seattle a lo largo de la temporada regular.

Estos jugadores representan un gran atractivo para la comunidad latina y mexicana en Estados Unidos, que la próxima semana van a disputar la final del fútbol americano profesional en Estados Unidos.

Lista de jugadores con raíces latinas que estarán en el Super Bowl 2026

A la par de los jugadores de la NFL con herencia mexicana, el Super Bowl LX también contará con otros talentos latinos que llaman la atención de la afición.

En los New England Patriots se encuentra Christian González, un “cornerback” originario de Colombia y quien se destaca como pieza fundamental en la defensiva de los “odiados” Patriotas.

Por otra parte, Andy Borregales es un pateador originario de Venezuela, y de hecho quien se convertirá en el primer venezolano en jugar un Super Bowl, y quien durante esta postemporada, ya aportó algunos puntos decisivos.

Los de Nueva Inglaterra también tienene entre sus filas a Jaylinn Hawkins, un “safety” con ascendencia panameña y quién ha tenido una notable campaña con los Patriots. Esta combinación de jugadores latinos en ambos equipos hace que este Super Bowl 2026 se convierta en una de las ediciones con mayor representación hispana en la historia reciente de la National Football League (NFL).

¿Cuándo y a qué hora ver el Super Bowl LX en TV Azteca?

El Super Bowl 2026 se jugaráel próximo domingo 8 de febrero de 2026, cuyo “kickoff” se encuentra programado para comenzar alrededor de las 5 y media de la tarde (tiempo del centro de México).

¡No te lo pierdas! El Super Bowl LX será transmitido EN VIVO y completamente GRATIS por la señal de TV Azteca. Desde las 17:00 horas, podrás disfrutar con la atractiva narración y el mejor análisis de Enrique Garay , Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens, Inés Sainz y Andy Sola.