Actuaré conforme a la ley contra ataques de Layda Sansores: Monreal

Ciudad de México. Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores confirmó que dará a conocer información en contra de Ricardo Monreal, en su polémico y criticado programa, Martes del Jaguar, el coordinador de los senadores de Morena, respondió que procederá conforme a la ley a esos ataques que se desprenden de acciones ilegales en su contra.

“Voy a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley y conforme a la Constitución en el caso de que se presentara algún evento en mi contra. Es que la ilegalidad no debe de ser una clave del éxito político. La ilegalidad debe de castigarse, porque de lo contrario no habría confianza en la convivencia entre los seres humanos en una sociedad como la nuestra”.

Tras las amenazas de Layda Sansores, @RicardoMonrealA, respondió que procederá conforme a la ley a esos ataques que se desprenden de acciones ilegales.



Denunció que hay una campaña en #RedesSociales en su contra.

Monreal dijo que no tiene nada que esconder, además de que no actúa con temor hacia nada ni nadie pues es un hombre creyente con principios. Espero, destaco, que prevalezca la unidad por encima de la insidia y la infamia. El legislador se dijo sorprendido por las amenazas de Layda Sansores ya que no ha tenido diferencias hacia ella o hacia su gobierno. Dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el llamado que hizo a la unidad.

“Toda mi vida fui eso, un cliente favorito del CISEN y quizás de otros sistemas de intervención ilegal. Y nunca en mi vida, aun el PRI y el PAN, sacaron a relucir conversaciones mías; lo paradójico es ahora, cuando somos gobierno, en un proceso de transición política y de democracia que estamos luchando por ello. Pero eso no es lo grave. Lo grave es la ilegalidad con la que se actúa y con sin sentido, por no decir otra cosa”.

Anunció que dará a conocer un estudio forense de cuentas en redes sociales que a diario lo atacan.

“Es un estudio forense para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días”.

¿Monreal podría abandonar Morena?

Dijo que de seguir los ataques en su contra, tomará un camino distinto, pero dijo que no se dejará ni se rajará ante la situación.

Que la fuerza nos acompañe para vencer al lado oscuro. Somos del grupo Jedi, y seguiremos luchando por la conciliación; rechazamos la confrontación. Que el buen humor no se pierda. ¡Ánimo!

“Si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta, pero nunca me he dejado de nadie, ni me voy a dejar ni me voy a rajar y siempre dejaré el cuero, como dicen en el rancho, en la cerca; porque eso es lo único que le queda a uno al final de la vida: su dignidad y su actitud de haber sido hombre de principios y hombre honesto”.

Monreal insistió en que seguirá luchando por sus objetivos pues final de cuentas, el trabajo todo lo vence.