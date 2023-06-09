Ley de home office es oficial: ¿Qué obligaciones debe cumplir tu patrón al trabajar en casa?

El home office llegó para quedarse gracias a las ventajas y reducción de costos que ofrece para las empresas, por ello, el Gobierno de México intervino para regular el trabajo en casa. La nueva Ley del teletrabajo ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aquí te decimos todo lo que debes conocer.

Se trata de la Norma Oficial Mexicana 037 en materia de teletrabajo, también conocido como home office, que establece una serie de obligaciones que los jefes tendrán que cumplir con los trabajadores que se encuentren en esta modalidad laboral

¿Qué dice la Ley sobre el home office?

Para efectos de la Ley de home office, se considera "trabajo en casa" como toda forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora, pues sus tareas se realizan utilizando las Tecnologías de la información.

La Ley del teletrabajo destaca el respeto a los tiempos de la jornada laboral de los trabajadores, del mismo modo que los patrones deberán proveer las herramientas y espacios adecuados para el buen desempeño de los colaboradores, entre otras cosas.

¿Qué dice la Ley del teletrabajo? Estas serán las obligaciones de tu patrón|Pexels

¿Con qué debe cumplir mi jefe si trabajo en home office?

El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece en la Norma Oficial Mexicana 037, que los jefes deberán cumplir con las siguientes obligaciones con todos los trabajadores que se encuentren laborando desde casa:



Proporcionar herramientas necesarias para el teletrabajo como: equipo de trabajo (computadora, impresora, tinta).

Entregar parte proporcional del pago por el servicio de internet y electricidad.

Derecho a desconexión una vez completada la jornada laboral.

Verificar que los trabajadores cuenten con un sitio seguro y adecuado para ejercer sus actividades con condiciones adecuadas de iluminación, ventilación sin exceso de ruido.

Los trabajadores en la modalidad home office tendrán los mismos derechos que el resto de los empleados.

tendrán los mismos derechos que el resto de los empleados. Los empleadores no podrán usar mecanismos invasivos (cámaras, micrófonos o de localización) para comprobar la disponibilidad o conexión de las personas trabajadoras; sin embargo, sí podrán de ser de uso obligatorio para reuniones, videoconferencias, capacitaciones y labores relacionadas con seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

La Norma Oficial Mexicana 037 también establece que para evitar el aislamiento, las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo deberán asistir a reuniones presenciales o virtuales que organice el centro de trabajo, mismas que serán convocadas con suficiente anticipación.

Asimismo, con el fin de facilitar la comunicación entre las personas trabajadoras, el centro de trabajo elaborará y difundirá un directorio actualizado de las personas que laboran bajo la modalidad presencial y de teletrabajo.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley del teletrabajo?

De acuerdo con el documento emitido en el DOF, la regulación del teletrabajo entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación (el 8 de junio de 2023) es decir, la Ley de home office estará vigente a partir del próximo 5 de diciembre.

¡Tómalo en cuenta! Esta regulación está enfocada en proteger a los colaboradores que realizan al menos 40% de sus actividades vía remota y los protege de los empleadores que extiende la jornada al solicitar actividades fuera de su turno.