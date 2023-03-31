¡Prohibido prohibir! Policías no respetan la Ley de Filmaciones de la CDMX y abusan de su poder

El pasado 24 de marzo, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA), reportó abuso de poder en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), por parte de policías de la colonia Roma, específicamente de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). Ante esto, se dio a la tarea de realizar un reporte acerca de cuántos colegas sufren esto a diario con base en la ley de filmaciones de la capital.

La reportera Laura Casillas denunció a través de su cuenta de Twitter el hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX mientras ella y su equipo hacían grabaciones a un grupo de perros callejeros en el Parque Río de Janeiro, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Los policías les cuestionaron y tomaron algunos datos como nombre y horario.

Los periodistas y reporteros reciben constantemente agresiones por parte de policías de la CDMX al ejecutar su trabajo, pues argumentan que no tienen permitido hacer grabaciones en la vía pública. Generalmente, son funcionarios que ven como una amenaza que los compañeros efectúen su trabajo.

Laura Casillas alcaldía Cuauhtémoc

|Twitter @laucasillas

Abuso de poder en la CDMX hacia reporteros por hacer su trabajo

No hay una cifra exacta de los reporteros que han sufrido de agresiones al hacer grabaciones junto a su equipo en la vía pública, pero sí hay muchos testimonios de los que padecen este tipo de abuso de poder por parte de policías de la CDMX.

Sí, de hecho es muy frecuente que eso suceda, que estemos en la calle haciendo un levantamiento, documentando algún hecho, y siempre la policía es muy frecuente que la policía nos exijan explicaciones”, comenta Armando Martínez, reportero de FIA.

Los reporteros no solo sufren agresiones de parte de policías, sino de la misma población que muchas veces les impide realizar sus trabajos, argumentando que requieren un permiso especial; situación que no es cierta.

¿Qué dice la Ley de filmaciones de la CDMX?

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de filmaciones de la CDMX, se podrá grabar siempre y cuando no impidan total o parcialmente las vías primarias y secundarias de tránsito vehicular y quedan exceptuadas de dar aviso o solicitar permiso a la comisión los siguientes:



Periodísticas de reportaje o documental nacional e internacional. En ese sentido, es importante recalcar que el uso de tripiés y equipo de grabación no impide las vías de tránsito.

En ese sentido, los policías de la CDMX no deberían de exigir ningún tipo de permiso ni tampoco de información personal con el fin de perjudicar el trabajo periodístico de los reporteros.