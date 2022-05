Liberada Juana Alonzo tras 7 años acusada de un crimen que no cometió

Ella es Juana Alonzo Santizo, ciudadana guatemalteca quien en el año 2014 viajaba como migrante con la finalidad de alcanzar el sueño americano, en su trayecto por Tamaulipas, fue encontrada por las autoridades de ese entonces en una casa de seguridad donde fue abandonada por el pollero que la llevó hasta ahí porque se sentía enferma, ahí fue acusada de formar parte de una banda de secuestradores.

Juana Alonzo, es de origen indígena y en esa fecha solo se comunicaba por su dialecto natal, que es la lengua “chuj”, fue obligada a firmar un documento donde se auto inculpaba de este delito, luego llegó al penal de Reynosa, Tamaulipas donde permaneció por poco más de 7 años.

La familia se mantuvo firme pidiendo su liberación, la solicitud llego a oídos del Presidente de la República Mexicana.

“Pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante, cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano,” dijo Andres Manuel López Obrador, Presidente de la República Mexicana.

“Juanita hablaba Chuj como nosotros, si en ese momento sólo hubiera habido un intérprete Chuj esto no le hubiera pasado,” expresaron familiares de Juana Alonzo Santizo.

La noche del sábado 21 de mayo Juana Alonso Santizo abandonó la cárcel de Reynosa Tamaulipas, se espera que en las próximas horas, Juana Alonzo Santizo dirija un mensaje y narre lo ocurrido durante este tiempo.

¿Cuántas lenguas indígenas existen en México?

México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. En total, se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan más de 360 variantes lingüísticas.

Se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena. Entre las más comunes destacan: el náhuatl, el maya, el tzeltal, el mixteco, el tsotsil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco.

El chuj pertenece a la familia maya, la lengua hermana del chuj es el tojolabal. Se habla en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El nombre con el que los hablantes denominan a la lengua es koti’. Se considera al Chuj, como una lengua ya que no tiene división al interior, es decir no agrupa a otras lenguas, como en el caso del zapoteco o el náhuatl. Se considera que el chuj es una lengua con riesgo no inmediato de desaparición