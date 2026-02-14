Liberan a joven de 18 años secuestrado en Xochimilco

En una operación que culminó con éxito dentro del perímetro de la alcaldía Xochimilco, las fuerzas del orden lograron la liberación de un joven de 18 años que permanecía privado de su libertad en un domicilio utilizado como centro de retención ilegal.

La intervención policial, motivada por las investigaciones sobre este rapto, derivó en el aseguramiento del inmueble y la captura de media docena de individuos que presuntamente formaban parte de la estructura delictiva responsable del crimen.

Liberan a un joven secuestrado en Xochimilco tras un operativo policial

De acuerdo con el reporte pormenorizado de las autoridades encargadas de la seguridad pública, el hallazgo de la víctima se produjo en el corazón de la colonia San Luis Tlaxialtemalco. El despliegue de los agentes se concentró específicamente en una propiedad ubicada sobre la Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez.

Al ingresar al sitio, los oficiales no solo consiguieron poner a salvo al joven cautivo, sino que también neutralizaron a cuatro personas que se encontraban custodiando el lugar en ese momento.

El grupo de sospechosos arrestados en el primer domicilio está integrado por una mujer y tres hombres. Entre los sujetos masculinos detenidos en Xochimilco destaca la presencia de un menor de apenas catorce años, quien fue puesto bajo custodia junto a los adultos involucrados en la vigilancia de la casa de seguridad.

Seis personas, incluyendo un menor, arrestadas por el crimen de secuestro

El rescate del agraviado permitió confirmar que se trataba de la misma persona por la cual se mantenían activas las indagatorias por desaparición forzada en la zona sur de la capital.

De manera simultánea y como parte del seguimiento de este caso, las diligencias de los uniformados se extendieron hasta la demarcación colindante de Tláhuac. En dicha alcaldía, la policía efectuó la localización y posterior aprehensión de otros dos presuntos colaboradores del grupo de secuestradores. Estos dos individuos fueron sorprendidos al interior de otra vivienda, completando así el total de seis aprehensiones vinculadas directamente con este acto delictivo.

La policía asegura inmuebles involucrados

El operativo conjunto resalta la coordinación necesaria para desmantelar estas células, pues los seis implicados ahora enfrentan el proceso correspondiente ante las instancias judiciales. Mientras el joven de dieciocho años recibe la atención necesaria tras su cautiverio, las autoridades mantienen bajo resguardo la vivienda de San Luis Tlaxialtemalco y el inmueble ubicado en Tláhuac, consolidando los elementos de prueba necesarios para robustecer la investigación contra esta banda.

Con estas acciones, la policía capitalina logró cerrar el cerco sobre este grupo criminal que operaba entre los límites de Xochimilco y Tláhuac, garantizando la integridad de la víctima y desarticulando el punto de operaciones donde se cometían estos delitos en la Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez. Los detenidos, incluyendo al menor de edad, han sido trasladados para definir su situación jurídica conforme a las leyes vigentes por el delito de privación ilegal de la libertad.

