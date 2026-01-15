Liberan al exrector de la Universidad de Campeche tras ser detenido por presunta posesión de droga

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche , José Alberto “A”, quien fue detenido el pasado 12 de enero junto a su esposa por presuntamente estar en posesión de drogas, recuperó su libertad este miércoles tras la audiencia inicial.

Aunque la detención fue calificada como legal, un juez de control determinó que los imputados podrán enfrentar su proceso en libertad, al no existir riesgo de fuga ni peligro para la sociedad.

Pese a esto, será el próximo domingo 18 de enero cuando se defina la situación jurídica de ambos.

🟢#IMPORTANTE | Liberan al exrector de la Universidad Autónoma de #Campeche.



José Alberto “A”, detenido el 12 de enero por presunta posesión de drogas, continuará su proceso en libertad tras la decisión de una jueza de control que consideró que no representa riesgo social ni de… pic.twitter.com/IOFHAr7jJY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 15, 2026

Detienen al exrector de la UAC en Campeche

La Fiscalía General del Estado informó que la detención ocurrió luego de una supuesta denuncia anónima, que derivó en la revisión del vehículo del exrector mientras circulaba sobre la avenida López Mateos, en San Francisco de Campeche.

Durante la inspección, agentes localizaron presuntas sustancias ilícitas al interior de la unidad, motivo por el cual José Alberto “A” y su esposa fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Pero en medio de la polémica, la defensa del académico no descartó que todo pudiera tratarse de un montaje policial, al señalar que José Alberto “A” ha mantenido enfrentamientos públicos con el gobierno de Layda Sansores en diversas ocasiones.

Destituyen al rector tras su detención

Un día después de que se diera a conocer la noticia de la captura, el Consejo Universitario sesionó de manera extraordinaria y eligió a Fanny Guillermo como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, lo que formalizó la destitución de José Alberto “A”.

Sorpresivamente, antes de la sesión extraordinaria, la misma institución publicó un comunicado en el que calificaba el arresto como injustificado; sin embargo, el mensaje fue eliminado horas después.

Mientras tanto, José Alberto enfrentará su proceso en libertad, mientras se resuelve su situación legal el próximo domingo, donde se determinará si será vinculado o no a proceso.