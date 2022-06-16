Liberan a atacante de Ronald Reagan, ex presidente de Estados Unidos

John Hinckley, que en 1981 hirió al entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y a otras tres personas en un intento de asesinato, quedó libre sin condiciones el miércoles en cumplimiento de la orden de un juez federal.

Hinckley había recibido la libertad condicional en 2016 tras 30 años en un hospital psiquiátrico de Washington y había vivido con su madre en Virginia hasta su muerte el año pasado.

Jurado lo había declarado inocente por razón de locura

Un jurado lo había declarado inocente por razón de locura en su juicio de 1982, lo que llevó al Congreso y a algunos estados a aprobar leyes que restringen el uso de la locura como defensa.

After 41 years 2 months and 15 days, FREEDOM AT LAST!!! — John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022

"Después de 41 años 2 meses y 15 días, ¡¡¡LIBERTAD POR FIN!!!", dijo Hinckley, de 67 años, en su cuenta de Twitter el miércoles por la tarde.

En septiembre, el juez federal Paul Friedman dictaminó que Hinckley estaba "mentalmente estable", que había cumplido con los términos de su libertad condicional, que había limitado sus viajes y el uso de internet, y que debía concedérsele la libertad incondicional.

Libre sin ningún tipo de restricción

Ahora, podrá moverse libremente sin ningún tipo de restricción después de hacerse efectiva la decisión tomada en una vista celebrada a primeros de junio en una corte federal del Distrito de Columbia en la que el magistrado Paul Friedman remarcó que confiaba en que le fuera bien a Hinckley "en los años que le quedan".

Los médicos que examinaron a Hinckley dijeron al tribunal que el riesgo de que cometiera actos de violencia era remoto, y los fiscales federales estuvieron de acuerdo. La hija de Reagan, Patti Davis, se opuso a la liberación.

Hinckley la persona más vigilada en el sistema de salud mental de Estados Unidos

Friedman reconoció que, pese a haber intentado matar al presidente de Estados Unidos el 30 de marzo de 1981, y haber estado cerca de su objetivo, Hinckley ha sido la persona más vigilada en el sistema de salud mental del país, "viviendo bajo la lupa" como nadie más en este país.

Ronald Reagan se recuperó rápidamente después de ser operado de un pulmón perforado tras el ataque de Hinckley a la salida de un hotel de Washington, pero su secretario de prensa Jim Brady quedó con una discapacidad permanente y años después murió.

Quiso atraer la atención de la actriz Jodie Foster

Hinckley confesó haber atentado contra el presidente para atraer la atención de la actriz Jodie Foster y fue declarado no culpable debido a problemas mentales.

El fallido magnicida celebró en Twitter la decisión del juez: "Muchas gracias a todos los que me ayudaron a conseguir mi liberación incondicional. Qué viaje tan largo y extraño ha sido. Ahora es el momento de rock and roll".

