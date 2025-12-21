Estados Unidos tomará datos biométricos a viajeros; ¿cuándo entra en vigor y a quiénes?

El gobierno de Estados Unidos reforzará sus medidas para el control de entrada de visitantes extranjeros. Desde el 26 de diciembre de 2025, quienes entren e incluso quienes salgan de territorio estadounidense deberán someterse a la toma de datos biométricos.

La medida afecta a ciudadanos no estadounidenses, adultos y niños, quienes deberán proporcionar fotografías faciales detalladas, huellas digitales y escaneo del iris del ojo.

Anteriormente, el gobierno federal sólo tomaba dichos datos cuando los extranjeros ingresaban al país. La medida fue publicada en el Registro Federal el 27 de octubre de 2025 , con el fin de implementar un “sistema biométrico integrado de entrada y salida”.

¿A quiénes aplica el nuevo sistema biométrico de entrada y salida?

La medida para tomar biométricos a extranjeros que entren y salgan de Estados Unidos aplica a todos los ciudadanos no estadounidenses sin excepción:

Personas con visa temporal: turistas, estudiantes, trabajadores.

temporal: turistas, estudiantes, trabajadores. Residentes permanentes con green card.

Personas de todas las nacionalidades que no sean estadounidenses.

¿Dónde aplicará la medida de toma de biométricos en Estados Unidos?

Personal del Departamento de Seguridad Nacional tomará los datos biométricos en los puntos de salida autorizados, como aeropuertos internacionales, cruces fronterizos terrestres con México y Canadá, así como en puertos con cruceros y otros barcos internacionales.

Iris, huellas y reconocimiento facial: los datos que recolectará Seguridad Nacional

El personal de Seguridad Nacional usará un sistema para tomar fotografías de la cara de alta resolución con el fin de usarlos para reconocimiento facial, así como toma de huellas digitales escaneo del iris de ojo, incluso en algunos casos tomará registros de voz de los viajeros y otros datos que consideren necesarios.

Estos serán comparados con los datos tomados al momento del ingreso a Estados Unidos para comparar su identidad y confirmar el cumplimiento del plazo autorizado para su estancia.

Excepciones para ciudadanos: ¿qué pasa con los datos de los estadounidenses?

Los ciudadanos estadounidenses no están obligados a proporcionar datos biométricos. En caso de que les tomen una fotografía en el sistema, será eliminada en un máximo de 12 horas tras confirmarse su identidad como ciudadanos de la Unión Americana.

